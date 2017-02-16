Yaşadığı illerde soğuk hava ve kar yağışı olan öğrenciler bu sorunun cevabını merak ediyor. Okullar yarın tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri yoğun kar yağışı için uyardı. Karadeniz bölgesinde devam eden kar yağışlarının bu geceden itibaren etkisini artırarak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kıyılarda kuvvetli iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde beklendiğinden vatandaşlar meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, eğimin dik olduğu yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Ayrıca batı Kardeniz'de de 15.02.2017 Çarşamba günü Düzce , Karabük , Kastamonu'nun kuzeyi ile Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) beklendiğinden vatandaşlardan meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İşte okulların tatil edildiği ilve ilçeler...

Giresun’da eğitime kar engeli

Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Etkili olan kar yağışıyla buzlanmadan dolayı, Doğanken, Güce, Çanakçı ve Dereli ilçelerindeki ilk ve ortaokullar bir gün süreyle tatil edildi.

Siirt'te okullar tatil edildi

Siirt'te kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde okullar tatil edildi.

Siirt Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesinde bugün ve yarın, Şirvan ilçesinde bugün, Eruh ilçesinde de elektrik kesintisi nedeniyle bugün ve taşımalı eğitimin yapıldığı kırsalda bir günlük okulların tatil edildiğini bildirdi.

Hakkari’de okullar tatil edildi

Hakkari merkez ve köylerde tüm okullar yarım gün tatil edildi.

Hakkari Mili Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve bağlı tüm köylerde bugün öğleden sonra okulların tatil edildiğini duyurdu.

Hizan'da eğitime kar engeli

Bitlis’in Hizan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, yatılı bölge okulları hariç ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Van'da okullar tatil edildi

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolu ulaşıma kapandı. Uçak seferlerinin iptal edildiği kentte eğitime ise bir gün ara verildi.

Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 109 mahalleyle 191 mezra yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar yağışı sonrası kentte uçak seferleri iptal edilirken Bahçesaray, Gevaş, Çatak’ta tüm okullar, Van merkez ve diğer ilçelerde ise ilkokullar için eğitime 1 (bir) gün ara verildi.

Van merkezde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı öğrencilerin ise eğlencesi oldu. Kar yağışını fırsat bilen Vestel Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması başlattı.

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Karabük, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Siirt çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere kar yağışlı 0

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Adana: Az bulutlu 13

Antalya: Az bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı -6

Diyarbakır: Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı 3