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Bugün tarihi skorun yıl dönümü

Bugün, Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray karşısında aldığı 6-0’lık tarihi zaferin 14. yıl dönümü.

Bugün tarihi skorun yıl dönümü

06 Kasım 2016 09:50

Süper Lig 2002-03 sezonunun 6. haftasında, 6 Kasım 2002 tarihinde Şükrü Saracoğlu Stadyumunda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maç, 6-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle sona ermişti. Mustafa Çulcu’nun yönettiği müsabaka, Fenerbahçe’nin Süper Lig tarihinde Galatasaray’a karşı elde ettiği en farklı galibiyet olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe’nin gollerini, Tuncay Şanlı, Ariel Ortega, Serhat Akın (2), Ceyhun Eriş ve Ümit Özat kaydetti. Maçtan sonra Serhat Akın’ın söylediği, “Taraftar 5 istedi 6 oldu, 10 istedi zaman yetmedi” sözleri de maç kadar hafızaları kazındı.


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