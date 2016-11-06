Süper Lig 2002-03 sezonunun 6. haftasında, 6 Kasım 2002 tarihinde Şükrü Saracoğlu Stadyumunda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maç, 6-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle sona ermişti. Mustafa Çulcu’nun yönettiği müsabaka, Fenerbahçe’nin Süper Lig tarihinde Galatasaray’a karşı elde ettiği en farklı galibiyet olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe’nin gollerini, Tuncay Şanlı, Ariel Ortega, Serhat Akın (2), Ceyhun Eriş ve Ümit Özat kaydetti. Maçtan sonra Serhat Akın’ın söylediği, “Taraftar 5 istedi 6 oldu, 10 istedi zaman yetmedi” sözleri de maç kadar hafızaları kazındı.