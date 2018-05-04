'Bugüne kadar benim evladımdı şimdi Türkiye’nin evladı oldu'

İnce’nin baba ocağında ise ayrı bir heyecan yaşandı. Muharrem İnce’nin annesi Zekiye İnce ise oğlunu televizyondan izledi. Anne İnce, “Muharrem bugüne kadar benim evladımdı. Şimdi tüm Türkiye’nin evladı oldu” dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin köyü ve annesinin evinde heyecan vardı. CHP tarafından Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım töreni için Muharrem İnce’nin Yalova’daki köyü Elmalık’ta adeta hayat durdu. Köylüler, İnce’nin adaylık açıklamasını kahvelerdeki televizyonlardan heyecanla izlediler. En büyük heyecan ise CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Yalova’daki baba ocağında yaşandı. İnce’nin annesi Zekiye İnce, oğlunun Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasını evinde televizyon başında izledi. İnce’nin teyzesi Nezahat Düzyürek ile birlikte izleyen anne Zekiye İnce, “Ben de evladımın Cumhurbaşkanı adayı olacağını televizyondan öğrendim. Çok heyecanlandım ve gurur duydum. Aynı anda da çok korktum. Zira çok zor bir göreve talip oldu. Muharrem bugüne kadar benim evladımdı. Ama artık tüm Türkiye’nin evladı. Ben ona güveniyorum” dedi.

Teyzesi Nezahat Düzyürek ise, “Son derece mutluyum. Memleketimiz için çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Muharrem iyi bir evlat ve iyi yetişmiş bir insan. O nedenle de çok başarılı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Köy halkı da Muharrem İnce’nin adaylığından son derece mutlu olduklarını dile getirerek, İnce’yi sonuna kadar destekleyeceklerini söylediler.