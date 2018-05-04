Diğer
Kategoriler

'Bugüne kadar benim evladımdı şimdi Türkiye’nin evladı oldu'

CHP’den Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Muharrem İnce’nin köyünde herkes televizyona kilitlendi.

Bugüne kadar benim evladımdı şimdi Türkiyenin evladı oldu

04 Mayıs 2018 14:59

İnce’nin baba ocağında ise ayrı bir heyecan yaşandı. Muharrem İnce’nin annesi Zekiye İnce ise oğlunu televizyondan izledi. Anne İnce, “Muharrem bugüne kadar benim evladımdı. Şimdi tüm Türkiye’nin evladı oldu” dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin köyü ve annesinin evinde heyecan vardı. CHP tarafından Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım töreni için Muharrem İnce’nin Yalova’daki köyü Elmalık’ta adeta hayat durdu. Köylüler, İnce’nin adaylık açıklamasını kahvelerdeki televizyonlardan heyecanla izlediler. En büyük heyecan ise CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Yalova’daki baba ocağında yaşandı. İnce’nin annesi Zekiye İnce, oğlunun Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasını evinde televizyon başında izledi. İnce’nin teyzesi Nezahat Düzyürek ile birlikte izleyen anne Zekiye İnce, “Ben de evladımın Cumhurbaşkanı adayı olacağını televizyondan öğrendim. Çok heyecanlandım ve gurur duydum. Aynı anda da çok korktum. Zira çok zor bir göreve talip oldu. Muharrem bugüne kadar benim evladımdı. Ama artık tüm Türkiye’nin evladı. Ben ona güveniyorum” dedi.

Teyzesi Nezahat Düzyürek ise, “Son derece mutluyum. Memleketimiz için çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Muharrem iyi bir evlat ve iyi yetişmiş bir insan. O nedenle de çok başarılı olacağına inanıyorum” diye konuştu.
Köy halkı da Muharrem İnce’nin adaylığından son derece mutlu olduklarını dile getirerek, İnce’yi sonuna kadar destekleyeceklerini söylediler.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç