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'Bugünkü sonuca bakarak hiç kimse...'

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinin zor geçeceğini söyleyerek, “Umarım Beşiktaş kazanacak. Bugünkü sonuca bakarak hiç kimse kendine yol biçmesin. Bizim için bugünkü maç geleceğimizin bir göstergesi değil” dedi.

Bugünkü sonuca bakarak hiç kimse...

30 Nisan 2017 22:45

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Başakşehir’i tebrik ediyorum. Bir maç kazandılar ama şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş’tır. Bu bir mücadeledir. Kazanan, kaybeden taraf olacak. Kaybedenlere baktığınız zaman yine şampiyonluk en çok Beşiktaş’a yakışıyor. Çocuklarımız mücadele ettiler. Bugün böyle bir günmüş. Taraftarlarıma ve bütün camiaya daha yolumuz olduğunu söylemek istiyorum. Pes etmedik. En büyük yine Beşiktaş” şeklinde konuştu.

“DERBİ ZOR MAÇ OLACAK"

Gelecek Vodafone Arena’da oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Çebi, “Derbi zor bir maç olacak ama umarım Beşiktaş kazanacak. Bugünkü sonuca bakarak hiç kimse kendine yol biçmesin. Bizim için bugünkü maç geleceğimizin bir göstergesi değil” dedi.

Çebi, Demba Ba’nın gol atmasıyla ilgili, “Bugün kötü bir gün ama Demba Ba için çok mutluyum. Ondan daha çok faydalanacağımız günler olacaktır” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞLILAR RAHAT OLSUN"

Şampiyonluk yarışı için ise Çebi, “Bugün Başakşehir kazandı. Rakiplerimizle aramızdaki puan farkı ortada. Lig bir maratondur. İpi göğüsleyen kupayı kaldıracak. O takım da Beşiktaş olacak. Beşiktaşlılar rahat olsun” diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Doğan Gündoğdu

Etiketler: Ahmet Nur Çebi, beşiktaş


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