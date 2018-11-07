Buhar kazanı bomba gibi patladı

Edinilen bilgiye göre olay, Akarbaşı Mahallesi Harmanyolu Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Gece geç saatlerde apartmanın kazan dairesindeki buhar tankı genleşme sonucu patladı. Meydana gelen patlamada, kazan dairesinin duvarı yıkıldı. Kazan dairesine giden garaj kapısının camları da patlamanın etkisiyle kırılırken büyük panik yaşayan apartman sakinleri ise sokağa çıktı. Bölgeye Eskişehir İtfaiyesi, 112 Acil Sağlık, polis ve ESGAZ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, patlamanın yaşandığı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

İtfaiye ekipleri kazan dairesinde oluşabilecek yangın riskine karşı kontrollerini yaparken, ESGAZ ekibi de doğalgaz kontrollerini yaptı.

Öte yandan kimsenin zarar görmediği olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Mustafa Kaplan