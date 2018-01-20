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Bulak: '25 dakikadan sonra oyun elimize geçti'

Balıkesirspor Baltok’un teknik direktörü Giray Bulak, “Sezonun ilk yarısından farklı bir oyun tarzı sahaya yansıttık” dedi.

Bulak: 25 dakikadan sonra oyun elimize geçti

20 Ocak 2018 23:34

Adana Demirspor karşısında alınan 2-0 galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulunan Balıkesirspor Baltok’un teknik direktörü Giray Bulak, “Ayağa iyi pas yapan, topu tutmayı becerebilen ve oyunu yönlendirmeyi daha iyi yapan bir takımız. Sezonun ilk yarısından farklı bir oyun tarzı sahaya yansıttık. 25 dakikadan sonra oyun elimize geçti. İkinci yarı gollerin erken gelmesi işimizi kolaylaştırdı. İki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Adana çok severek çalıştığım bir yerdi. Ama profesyonellik böyle bir şey. Şimdi çok severek çalıştığım başka bir yer oldu Balıkesir. Hem takımımdan hem yönetimden çok memnunum. Başkanımız maç öncesi küçük bir rahatsızlık geçirmişti. Bu galibiyeti ona adıyoruz” şeklinde konuştu.

Cemil Serezli
 

 

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