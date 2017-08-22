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Bulak: 'Her maçı kazanabiliriz, iyi çalışıyoruz'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "İyi çalışıyoruz. 1 maç kaybedip 1 maç berabere kaldık diye artık kazanamayacağımız anlamı taşımaz bu. 25 tane yeni oyuncu bir araya geldi. Toparlanıp çalışacağız. Her maçı kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bulak: Her maçı kazanabiliriz, iyi çalışıyoruz

22 Ağustos 2017 16:44

Bulak, Aytaç Durak Tesisleri’nde her hafta düzenlenen basın toplantısında, ligin ikinci haftasında karşılaştıkları ve 3-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçı ile 25 Ağustos Cuma günü oynayacakları Samsunspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Doğrular, yanlışlar yoktur. Yorumlar vardır"

Maçta 3 gol yiyerek maçı nasıl kaybettiklerini bildiğini belirten Bulak, "Galip gelerek karşınıza çıkmak isterdim arzumuz isteğimiz buydu. Ama evimizde kaybettik. Nasıl kaybettiğimizi biliyoruz. Kaybederken neler kaybedebiliyorsunuz, neler kazanabiliyorsunuz önemli olan bunun muhasebesini yapabilmektir. Doğrular, yanlışlar yoktur yorumlar vardır. Yorumlayabiliriz bazı şeyleri, yorumlarsak bunların ardından kendimize katkı sağlayacak birçok şey çıkartabiliriz. Bu olumlu olabilir, olumsuz olabilir bunun peşindeyiz şuanda. Yapabilecek olduğumuz budur" diye konuştu.

"Sonuçta kaybeden bir takımız"

Maçta yedikleri 3 gol için bahaneye sığınmadıkları yorumunda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Bu skorun altında kalırsak yada bununla yaşarsak doğru yapmamış oluruz. Bu bir sığıntı veya savunma değil. Yeni bir ekibiz, 25 tane yeni oyuncu bir araya gelmiş. Diğer takımda süper ligden düşmüş ve genelde oyuncuları 2-3 sezondur yan yana oynayan bir takım. Ligin ilk haftası kendi evlerinde 4-1 kazanmış bir takım. Nasıl oynayacaklarını bildiğimiz bir ekip. Nasıl kontraya çıkacaklarını bildiğimiz bir ekip. Bizde bunlara karşı çabuk, seri oyuncularımızı kullanmak istedik ama sonuçta kaybeden bir takımız" dedi.

"Adil'i korumamız lazım"

Çaykur Rizespor maçında yedikleri gollerde sol kanatın hatası olduğunu ve bunu bildiğini söyleyen Bulak, "O bölgelerin desteklenmesi lazım. Adil Demirbağ’ı korumamız lazım. Adil zaten ayak bakımından da bölge bakımından da oranın oyuncusu değil. Ama eksiklerimiz var. Belki bununla ilgili transfer yapabiliriz. Hatalarımızın farkındayız" yorumunda bulundu.

"Biz her maçı kazanabiliriz"

Ligin üçüncü haftası oynayacaklarını Samsunspor maçı için iyi çalıştıklarını anlatan Giray Bulak, daha sonra şunları kaydetti:

"Bundan sonra kazanamayacağımız anlamı taşımaz. Biz her maçı kazanabiliriz. İyi çalışıyoruz, iyi yürekli çalışan oyunculara sahibiz. Daha sakin olmamız gerekiyor. Daha rahat olmamız lazım. Bunu sağladığımız zaman oyun bilgimiz, iş bilgimiz bu ligi götürmeye yetecek donanıma sahip." 

Etiketler: Adana Demirspor, Giray Bulak


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