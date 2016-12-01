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Bulanık Kaymakamı değişti

Muş’un Bulanık İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Şahin'in Bünyan Kaymakamlığına atanmasıyla yerine Uzundere Kaymakamı Hacı Arslan Uzan atandı.

Bulanık Kaymakamı değişti

01 Aralık 2016 12:54

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle 616 mülki amirin görev yeri değişti. 2013 yılında Bulanık Kaymakamlığına atanan Ömer Şahin, Kayseri'nin Bünyan İlçe Kaymakamlığına atanırken, Bulanık Kaymakamlığı görevine ise Erzurum'un Uzundere İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan atandı. Bulanık Belediye Başkanının tutuklamasıyla Bulanık Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Ömer Şahin'in bu görevine de yeni kaymakam Hacı Arslan Uzan'ın atanması bekleniyor.

Hacı Arslan Uzan kimdir

1 Temmuz 1984 tarihinde Çorum/Sungurlu’da doğan Hacı Arslan Uzan. İlköğretimini Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okulunda, lise eğitimini Çorum Atatürk Lisesinde tamamladı. Uzan, 2001 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İşletme bölümünde eğitim hayatına devam etti ve 2006 yılında bu bölümden mezun oldu. 2007-2009 yılları arasında Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak görev yapan Uzan, 9 Eylül 2009 tarihinde Bitlis Valiliğinde, Bitlis Kaymakam Adayı olarak kaymakamlık mesleğine intisap etti. Valilik, Kaymakam Refikliği ve Teftiş stajını sırasıyla Bitlis Valiliğinde, Bursa/Mustafakemalpaşa Kaymakamlığında ve Konya Valiliği ve ilçelerinde tamamlayan Uzan, bir süre Konya/ Emirgazi ilçesinde vekil kaymakam olarak görev yaptı. Yurtdışı stajı kapsamında Fransa’nın Besançon kentinde 1 yıl süreyle Franche-Comté Üniversitesinde Fransızca eğitim aldı. Toulouse Bölge Valiliğinde Fransız idari yapısı üzerine staj yaptı. Bu staj kapsamında, Toulouse Bölge Valisi ile birlikte mevcut idari sistemin güçlü ve zayıf yönlerini müşahede etme imkanı buldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Hâlen Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora yapmaktadır. Kaymakam Hacı Arslan Uzan evli 2 çocuk babasıdır.

Etiketler: Bulanık Kaymakamı


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