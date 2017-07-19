Bulanık polisi çocuklara çikolata dağıttı

Bulanık ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde devriye gezen polis memurları, çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. Çocukların sevgi seli ile karşılanan polisler; çikolata, kek ile meyve suyu gibi ikramlarda bulunarak oyuncak dağıttılar. Polis memurları, Bulanık ilçesinde gördükleri çocuklara çikolata ve çeşitli ikramlar yaptıklarını dile getirdiler. Emniyet mensupları, "Buradaki asıl maksat çocuklara yakın olmak, onlarla sohbet etmek, varsa sorunlarını dinlemek, yardımcı olmak ve bu şekilde çocuklarla kaynaşmaktır" dediler.



Bulanık ilçesinde mağdur ve fakir ailelere maddi ve manevi destek verdiklerini belirten emniyet mensupları, "Birçok mahallede faaliyetlerimiz oldu. Giyim ve gıda yardımlarında da bulunduk. Maksat, sadece yardım değil, polisin topluma ve öğrenciye olan sıcak yaklaşımıdır. Bu toplu ziyaretlerimiz çocuklar tarafından da oldukça sıcak karşılanıyor. Çocukların da polise bakış açısı oldukça samimidir ve yakın olmak istiyorlar" şeklinde konuştu.

Çocuklar ise, mahallerinde bir çocuk parkı yapılmasını isteyerek, polislerden destek talep ettiler.

Galip Kılınç