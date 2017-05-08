Diğer
Kategoriler

Bulduğu altınları sahibine teslim etti

Niğde Merkez’e bağlı Yeşilgölcük kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Hilmi Karaman yolda bulduğu 11 çeyrek altını Yeşilgölcük Belediyesine teslim ederek, insanlık dersi verdi.

Bulduğu altınları sahibine teslim etti

08 Mayıs 2017 15:58

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, 14 yaşındaki Hilmi Karaman’a göstermiş olduğu bu örnek davranıştan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Başkan Şengül, “Kasabamız halkından Bülent Karaman’ın 14 yaşındaki oğlu Hilmi Karaman yolda bulduğu 11 adet çeyrek altını belediyemize getirerek bizlere insanlık dersi verdi. Kendisine örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Hilmi Karaman’ın yolda bularak belediyeye teslim ettiği 11 çeyrek altının, yeni düğün yapan Ahmet Karsak’a ait olduğu öğrenildi. Ahmet Karsak’a altınları teslim edildi. 

Yasin Esen

Etiketler: altın, Niğde


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!