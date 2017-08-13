Bulduğu ebabil kuşuna sahip çıktı

İzmit ilçesinde pazarcılık yapan İsa Satılmış, yerde hareketsiz yatan bir kuş gördü. Daha sonra Satılmış, kuşu karton bir kutuya koyarak muhafaza altına aldı. İnternet üzerinden araştırma yapan İsa Satılmış, kuşun dünyanın en esrarengiz kuşlarından olan ebabil kuşu olduğunu öğrendi. Kuşun ne yediğini bilmediği için sadece su veren Satılmış, kuşun bakımı için belediye ekiplerinden yardım istedi.

İsa Satılmış, “Kuşu Kocaeli Valiliğinin önünde sabah saatlerinde buldum. Kuş uçamayacak bir vaziyetteydi. Kuş yaralı değildi ama yere indiği zaman bu kuş uçmuyormuş bir daha. Bacakları ona göreymiş. Ancak yüksek yerlerden kendini bıraktığı zaman tekrar uçuyormuş. Bu kuş bütün ihtiyaçlarını havada gideriyormuş. Kuşa su verdik. Yiyecek internetten araştırdık ama ne yediğini kimse bilmiyor” dedi.

Kuş daha sonra belediye ekiplerine teslim edildi.

Uğur Konuk