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Bulduğu parayı polise teslim etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir genç, bulduğu parayı sahibine teslim etti. Bir süre önce kendisi de 800 lirasını yolda düşüren genç, bulduğu bin 800 lira civarındaki parayı bir an bile düşünmeden polise teslim etti.

Bulduğu parayı polise teslim etti

04 Mayıs 2017 11:11

26 yaşındaki Okan Çelebi, yaya olarak İnegöl AVM’ye gezmeye gitti. AVM bahçesinde iki bankanın ATM’sinin bulunduğu alandan geçen genç, yerde 100 lira buldu. Birkaç adım daha atan genç çevreye saçılmış banknotları gördü. Paraları toplayan genç, bankanın önüne gelip çevrede arama yapıp yapmayan vatandaşları gözleri. Bin 800 lira civarındaki parayı bulan genç, daha sonra 155 ihbar hattını arayarak durumu polise anlattı. Emniyet ekipleri, genci ve paraları alıp karakola götürdü. Genç, bulduğu paraları sahibinin bulunması için tutanak imzalayarak polis ekiplerine teslim etti.

Okan Çelebi, “Bin 800 lira civarında para. Üç ay önce benim 800 lira param cebimden düşmüştü. Bayağı bir sıkıntı çekmiş, kredi çekmek zorunda kalmıştım. Benim 3 ay önce çektiğim sıkıntıyı başkasının çekmesini istemediğim için parayı düşünmeden polise teslim ettim. Vicdanım hiç bir zaman haram paraya elvermez. Emniyet ekipleri gelmeden önce iki kişi yanıma geldi, para düşürdüklerini ifade ettiler. Düşürdükleri para miktarlarını söylediler. Bulduğum para miktarı ile uyuşmayınca o kişilere güvenmeyip parayı vermedim. Gelen emniyet ekiplerine parayı teslim ettim. İnşallah paraların sahibi bulunur” dedi. 

Salih Bakıcı

Etiketler: bursa, para bulma


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