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Bulduğu parayı sahibine teslim eden zabıta ödüllendirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim eden zabıta memuru, Belediye Başkanı Mithat Nehir tarafından ödüllendirildi.

Bulduğu parayı sahibine teslim eden zabıta ödüllendirildi

26 Ekim 2017 13:36

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memuru olarak görev yapan Yahya Fırıncıoğulları, Çiğdede Mahallesi Mirci mevkisi civarında bulduğu cüzdanı Zabıta Müdürü Önder Şimşek'e getirdi. İçinde 16 bin Riyal olan cüzdanın sahibi Cumali Seyyah'a teslim edildi.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Gurbetçi Cumali Seyyah’ın cüzdanını bulup iade eden Yahya Fırıncıoğulları’nı makamında kabul ederek göstermiş olduğu insani davranıştan dolayı kendisini altın ile ödüllendirerek tebrik etti.

Başkan Nehir, belediye çalışanlarının bu durumlarda her zaman örnek teşkil ettiğini belirterek, “Biz kendi bünyemizde çalışan personellerimizin bu tür davranışları göstermelerinden memnuniyet duyuyoruz. Buradaki amacımız biraz da farkındalık oluşturmak. Bu tür düzgün davranışları, bu erdemli davranışları, bu şerefli davranışları gösteren arkadaşlarımıza bütün kamuoyunun huzurunda teşekkürümüzü ifade etmek adına bugün bir araya geldik. Bu erdemli, güzel davranışların örnek olmasını diliyorum. Personelimize tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Zabıta memuru Yahya Fırıncıoğulları da yaşadığı olayı anlatarak, yaptığının bir insanlık görevi olduğu söyledi.
Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek ise, “Herkese örnek olan bu davranışı yapan personelimizi kutluyorum. Bize de bu yakışır” diye konuştu. 

 

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