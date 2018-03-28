Maddi durumu kötü olduğu öğrenilen Münür Özdemir, kendisine ait yarım altını bozdurmaya giderken yolda kaybetti. Durumdan sonradan haberdar olan Özdemir, Başkale Belediyesine giderek kaybettiği altınının bulunması için anons yapılmasını istedi. Bu sırada anonsu duyan ve ilçede büfe çalıştıran Kadir Karagöz, zabıta müdürlüğüne gelerek bulduğu yarım altını sahibine teslim etti.

Kaybettiği altının bulunmasına sevinen Münür Özdemir, başta belediye yetkileri olmak üzere altını bulan Kadir Karagöz’e teşekkür etti.