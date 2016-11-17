Diğer
Kategoriler

Bülent Ecevit’in ismi Oran’da yaşayacak

Çankaya Belediyesi, Türk siyasetinin sembol isimlerinden Bülent Ecevit’in adı verilen parkı Ecevit’in 40 yıl boyunca oturduğu Oran Mahallesi’nde törenle açtı.


17 Kasım 2016 15:30

Bülent Ecevit Parkı’nın açılış törenine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yanı sıra Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP ilçe başkanları, muhtarlar ve Oran Mahallesi sakinleri katıldı. Törende konuşan Başkan Taşdelen, “Bülent Ecevit adına bir park açıyor olmak, onun adının sonsuza kadar yaşayacağı bir eseri açıyor olmak benim için gerçekten çok büyük bir onur. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Bülent Ecevit bizim düşünce hayatımızı oluşturan, sosyal demokrasiyi, demokratik sol harekete anlamını kazındıran ve Türk siyasi hayatında bu anlamda damgasını vurmuş bir liderin adıdır. Aynı zamanda sözde değil eylemde halkçılığı, milliyetçiliği hayata geçirmiş liderimizin adıdır. İşçi sınıfına çalışma bakanı iken sendikal hakları, grev haklarını, toplu iş sözleşmesi haklarını veren liderin adıdır” dedi.

“Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi’ni Sosyalist Enternasyonal’e üye yapan liderin adıdır”
Bülent Ecevit’in Cumhuriyet Halk Partisi’ni Sosyalist Enternasyonal’e üye yaptığını hatırlatan Taşdelen, “Genel başkan olduktan sonra 1960’larda başlattığı ortanın solu hareketini Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüzüğüne, partinin demokratik sol bir parti olduğunu ve evrensel sosyal demokrasiye inandığını yazan bir liderin adıdır Ecevit. Cumhuriyet Halk Partisi’ni Sosyalist Enternasyonal’e üye yapan liderin adıdır. Rahmetli Ecevit 12 Eylül’e karşı tıpkı 12 Mart askeri muhtırasına nasıl o devrimci yüreği ile direndiyse, ona teslim olmadıysa 12 Eylül’e de direnen, bu uğurda hapis yatan liderin adıdır. Onun için Bülent Ecevit’in adını Çankaya’da bir parkımızda yaşatıyor olmak bizin için onurdur, çok büyük bir şereftir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Rahşan Ecevit, kurdele keserek parkın açılışını yaptı. Daha sonra parkın içinde bulunan Bülent Ecevit Anıtı’nın önüne gelen Rahşan Ecevit ve Alper Taşdelen, Ecevit ile özdeşleşen beyaz güvercin uçurdu.

Etiketler: BÜLENT ECEVİT, Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!