Bülent Ecevit Parkı’nın açılış törenine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yanı sıra Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP ilçe başkanları, muhtarlar ve Oran Mahallesi sakinleri katıldı. Törende konuşan Başkan Taşdelen, “Bülent Ecevit adına bir park açıyor olmak, onun adının sonsuza kadar yaşayacağı bir eseri açıyor olmak benim için gerçekten çok büyük bir onur. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Bülent Ecevit bizim düşünce hayatımızı oluşturan, sosyal demokrasiyi, demokratik sol harekete anlamını kazındıran ve Türk siyasi hayatında bu anlamda damgasını vurmuş bir liderin adıdır. Aynı zamanda sözde değil eylemde halkçılığı, milliyetçiliği hayata geçirmiş liderimizin adıdır. İşçi sınıfına çalışma bakanı iken sendikal hakları, grev haklarını, toplu iş sözleşmesi haklarını veren liderin adıdır” dedi.

“Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi’ni Sosyalist Enternasyonal’e üye yapan liderin adıdır”

Bülent Ecevit’in Cumhuriyet Halk Partisi’ni Sosyalist Enternasyonal’e üye yaptığını hatırlatan Taşdelen, “Genel başkan olduktan sonra 1960’larda başlattığı ortanın solu hareketini Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüzüğüne, partinin demokratik sol bir parti olduğunu ve evrensel sosyal demokrasiye inandığını yazan bir liderin adıdır Ecevit. Cumhuriyet Halk Partisi’ni Sosyalist Enternasyonal’e üye yapan liderin adıdır. Rahmetli Ecevit 12 Eylül’e karşı tıpkı 12 Mart askeri muhtırasına nasıl o devrimci yüreği ile direndiyse, ona teslim olmadıysa 12 Eylül’e de direnen, bu uğurda hapis yatan liderin adıdır. Onun için Bülent Ecevit’in adını Çankaya’da bir parkımızda yaşatıyor olmak bizin için onurdur, çok büyük bir şereftir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rahşan Ecevit, kurdele keserek parkın açılışını yaptı. Daha sonra parkın içinde bulunan Bülent Ecevit Anıtı’nın önüne gelen Rahşan Ecevit ve Alper Taşdelen, Ecevit ile özdeşleşen beyaz güvercin uçurdu.