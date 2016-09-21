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Bülent Ersoy'a Lerzan Mutlu'yu tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı

Yakın arkadaşı Oya Aydoğan’ı ziyareti sırasında sunucu Lerzan Mutlu’ya ateş püsküren ünlü sanatçı Bülent Ersoy hakkında “Ben adamın canlı yayınını basarım” sözü nedeniyle tehdit suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bülent Ersoya Lerzan Mutluyu tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı

21 Eylül 2016 09:26

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanatçı Bülent Ersoy hakkında sunucu Lerzan Mutlu’yu tehdit ettiği iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede "şüpheli" sıfatıyla dinlenen Ersoy'un hakkındaki suçlamayı reddettiği, tehdit kastı bulunmadığı ve canlı yayına çıkarak gerçekleri açıklamak anlamında bu sözleri sarf ettiği yönündeki ifadelerine yer verildi. Tehdidin kelime anlamına ve yasadaki yerine yer verilen iddianamede, "Somut olayda bir televizyon kanalında program yapan Lerzan Mutlu'ya hitaben şüphelinin canlı yayınını basacağını söyleyerek üzerine atılı sair kötülük yapacağından bahisle tehdit etmek eylemini işlediği anlaşılmıştır" denildi.

Savcılık, Ersoy'un 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ettiği iddianameyi başsavcılığın onayına gönderdi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Ersoy, Asliye Ceza Mahkemesi'nde "sanık" olarak hakim karşısına çıkacak.

Ersoy "Canlı yayını basarım" demişti
Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Oya Aydoğan’ı hastanede tedavi gördüğü sıralarda ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy, hastane çıkışında bir basın açıklaması yapmıştı. Ersoy, Lerzan Mutlu için, “Ben o kıza çok sinirliyim. O haddini çok aşıyor. Sen kime sesini yükseltiyorsun. Oya o kadar içine atan bir kız ki, cevap veremez sana. Şu anda konuşulacak bir ortam değil. Hepimiz zaman içerisinde beraber çalıştığımız insanlarla ters düşmüşüzdür. Bu olacak şeyler fakat bunu fevriliğe dökerek, çirkin kelimelerle bezeyerek sesini yükseltmek. Sen kime sesini yükseltiyorsun. Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım” ifadelerini kullanmıştı.
Uzun süre magazin programlarında tartışılan bu açıklama üzerine Lerzan Mutlu, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesinde, Mutlu'nun Ersoy'un açıklamaları yüzünden kamuoyu önünde “katil” gibi lanse edildiği ve lince maruz kaldığı belirtilmişti. Tehdit edildiğini öne süren Mutlu, dilekçesinde Ersoy hakkında dava açılmasını talep etmişti.

Başak Akbulut 

 


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