Edirne’de bir mekanda sahne alan Diva, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki’nin Diyarbakır’da sahnede yaşadığı ve 6 kişinin yaralanmasına neden olayla ilgili açıklama yapan Ersoy, “Nedir ne değildir onun bilincinde değilim. Burada sanki devletle inatlaşma var gibi hissediyorum ben. Ama yanlışta olabilirim. Ben karar mercii değilim. Böyle bir şey doğrumu acaba. Ya da ailesinin izin belgesi var mı? Kanunlar neyi ön görüyor. Bilemiyoruz. Anayasa, hukukta maddesel olarak ne diyor acaba? Kanunların önünde hiç kimsenin, yetki sahibi olan kişilerin böyle hakları olamaz. Kanun neyi öngörüyorsa o odur. Ona riayet etmek zorundadır kişiler. Onun için dedim inatlaşma mı var. ‘Siz söylüyorsunuz ama ben de bunun aksine bunu böyle yapıyorum. Demek varsa çok çirkin. Yanlış. Ve affedilir olarak görülemez. Sanatta yasaklanma olmaz ama sanatkarda haddini bilecektir” dedi.

“Zevk almış olsaydım zaten o kişi ile beraber olurdum”

Çocuk istismarı konusunda da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, “Ben onu pek şey yapamıyorum. Çünkü; örneğin ben. Bana bir cinsel istismarda bulunan biri, ben mi o insanda zevk mi aldım? Zevk almış olsaydım zaten o kişi ile beraber olurdum. O benle evlenecek tabi. Kendini kurtarmak için. Hapis yatmamak için ama ben bakalım kabul edecek miyim evlenmeyi? Ben ona sordum mu? Söyledim mi? Aman ben senden hoşlanıyorum veya bana bu şekilde ‘large’ davranabilirsin dedim mi? Benim gönlümde başka biri var. Tanımadığım, bilmediğim Ahmet, Hasan, Hüseyin biri nasıl böyle bir şey yapabilir. Ben evlenmemeyi kabul etmemekle o zaman o kendini kurtaracak ve bende bu şekilde bir istismara layık olmuş veya bu başımdan geçmiş bir kişilik olarak kalacağım. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum” dedi.

Ersoy, son olarak yıllardır dargın olduğu Ajda Pekkan hakkında kendisine sorulan “Barıştınız mı?” sorusuna, “Hayır” cevabını verdi.

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı