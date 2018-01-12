Bülent Gürcan Las Vegas’ta teknoloji perakende sektörünü konuştu

Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, CES 2018 kapsamında dünyanın lider satış ve fiyat takibi organizasyonu Context tarafından düzenlenen ‘CEO Kahvaltı’sında konuşmacı oldu. Stratejik İşbirlikleri başlığı altında gerçekleşen organizasyonda Gürcan; dünya çapında bir dönüşümden geçen perakende sektörünün, gelişmesi ve yenilikleri kucaklayabilmesi için omnichannel modelinin önemine dikkat çekti. Avrupa’nın en büyük elektronik satın alma grubu Euronics’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Bülent Gürcan; Türkiye’de ve Avrupa’da teknoloji perakendeciliğinin dinamiklerini ve geleceğini, günümüz rekabetçi perakende ekosisteminde markalar ve distribütörler ile gerçekleştirilen işbirliği üzerine değerlendirmelerini paylaştı. Kahvaltıda, perakende sektörünün paydaşları olarak HP EMEA Perakende ve Omnichannel Başkanı Lucas Perraudin ve Hindistan merkezli omnichannel çözümleri sunan Ace Turtle CEO'su Nitin Chhabra da konuşma yaptı.

“Perakende sektöründe yeni ekosistemlerin oluşması kaçınılmaz”

Dijitalleşme ile birlikte stratejik işbirlikleri yeni boyutlar kazanırken, teknolojik gelişmelerin yeni ekosistemler oluşmasının önünü açtığını belirten Bülent Gürcan; “Perakende sektöründe rekabet ve müşteri tanımı değişiyor. Müşterilerin yüzde 64’ü artık alışverişlerini kanallar arasında yolculuk yaparak tamamlıyor, ürün ve hizmetlere en kısa zamanda erişmek istiyor. Dolayısıyla hem iş süreçleri hızlanıyor hem de kişiselleştirilmiş deneyim yaşatmak ön plana çıkıyor. İş dünyasının yeni değer birimi ‘büyük veri’. Müşteri deneyimini geliştirmek için büyük veriden doğru analizler yapmak şirketler için yaşamsal öneme sahip. Bu kapsamda, stratejik işbirlikleriyle tedarik zincirinden başlayarak, ürünün son tüketiciye ulaşmasına ve satış sonrasına kadar tüm süreçlerde dönüşümü yönetmeye odaklanıyoruz” dedi.

“Yeni müşteri kazanmak ve inovasyon için işbirlikleri önemli”

Müşteriyi derinlemesine tanımak ve müşteri deneyimini geliştirmenin, yeni müşteriler kazanmak için de çok önemli olduğunu paylaşan Gürcan; “Müşterilerimizin kısa sürede ürün teslimatı gibi birçok beklentisini karşılamak, stok maliyetleri gibi zorlukları aşmak ve inovasyon için işbirliklerini çok önemsiyoruz. Müşterilerimiz, kanal bağımsızlığı ve mükemmel bir deneyim istiyorlar. Online platformlar, alışveriş yapılsın ya da yapılmasın önemli bir bilgi kaynağı. Bununla birlikte, Omnichannel modelinde mağazalara da önemli bir rol düşüyor. Tüketicilerin ürünlerle kişisel deneyim yaşayabileceği ve nereden alışveriş yaparsa yapsın hizmet alacağı mağazalara yatırım yapılması şart. Teknosa’da internetten alışveriş yapan müşterilerimizin yüzde 30’u mağazadan teslim almayı tercih ediyor. Stratejik iş ortaklarımızla tüm kanallarda daha mükemmel, entegre bir deneyim için derinlemesine çalışıyoruz ve oluşturduğumuz değeri artırmak için yeni işbirliklerine öncelik veriyoruz” şeklinde konuştu.

HP EMEA Perakende ve Omnichannel Başkanı Lucas Perraudin de konuşmasında, çoklu kanala yatırım yapan perakendecilerin satışlarını artırdığına; stratejik işbirliklerinin perakendenin dönüşümünde yeni bir faz için kritik olduğuna dikkat çekti. Ace Turtle CEO'su Nitin Chhabra ise müşterilerin omnichannel beklentisinin Hindistan’da da diğer bölgelerden farklı olmadığının altını çizerken, bu noktada distribütörlerin artık inovatif olması, markalar ve perakendeciler için platform yaratmasının önemli olduğunu vurguladı.