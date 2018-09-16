Bülent Korkmaz: 'Bize yapılanı unutmayız'

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, galip gelen Başakşehir'i tebrik ettiğini ifade ederek, “İlk yarı karambolden yediğimiz gol ve ikinci yarının başında yediğimiz gol tüm oyun şeklimizi bozdu. İlk yarıdaki oyun anlayışımız düşündüğümüz gibi olmasa da iyiydi. İkinci golden sonra her şey bitti. Geniş alanda oynarsanız, Başakşehir çok iyi pas oyunu oynayan bir takım. Mağlubiyeti hak ettik diyebiliriz. Bu maçı unutacağız. Önümüzde Sivasspor maçı var” dedi.

Maç sonunda bir oyuncuyla tartışması ile alakalı sorulan soruyu cevaplayan Korkmaz, “Futbolda bazı şeyler olur ama biz de bize yapılanı unutmayız” ifadelerini kullandı.

Ozan Buğra Koşar

