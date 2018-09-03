Bülent Korkmaz: 'İyi oynamadığımız halde 3 puanı aldık'

Antalyaspor sahasında bir eksik kalmasına karşın Çaykur Rizespor’u 90 ve 90+2’de attığı golle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. 10 kişi kalmalarına rağmen mücadeleyi sonuna kadar sürdürdüklerini ifade eden Korkmaz, “Son dakikalar mağlup girerken 10 kişi kalmışken, kazanmak sonuna kadar sonucu kovalamak çok önemliydi. Dolayısıyla kutluyorum. Sahada futbol savaşı vardı. Gerçekçi olmak gerekirse iyi oynamadık. İyi oynamadığımız halde 3 puan aldıysak, iyi oynadığımız zaman daha farklı Antalyaspor olacaktır” dedi.

Antalyaspor’un bir aile olduğuna değinen Korkmaz, taraftara da teşekkür etti. Korkmaz, “Taraftarımızın desteği muhteşemdi. Mağlupken, iyi oynamazken, takımı bu kadar destekliyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bir galibiyet varsa ortada onların büyük bir emeği var. Zaten taraftarınız varsa arkanız sağlamdır, yanlış yapsanız bile onlar sizi doğruya yöneltir” diye konuştu.

Galibiyetle birlikte nefes aldıklarını aktaran Korkmaz, milli arada takıma 3-4 günlük bir izin vereceğini ardından Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.

Suat Metin - Sabri Çağlar - Ertuğrul Gün

