Bülent Korkmaz: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Akhisarspor'u ağırlayan Antalyaspor, 90+2. dakikada yediği golle rakibine 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, uzatmalarda gelen golden dolayı sahadan mağlubiyetle ayrıldıkları için üzüntü duyduklarını ifade etti.

Oyuna ve topa hakim olduklarını kaydeden Korkmaz, sonuca hakim olamadıklarını belirterek, “Bazen futbolda bunlarda oluyor. Ne kadar üstün olsanız bile bazen kazanamıyorsunuz. Özellikle yediğimiz iki golde de kopya goller yedik. Özellikle maçın son anında olması biraz üzdü bizi. Futbolda bunlar oluyor. Kazanırken futbolcularımla nasıl gurur duyuyorsam, kaybederken de gösterdikleri mücadele ve alın terinden dolayı daha fazla gurur duyuyorum. Biz iyi bir takımız, bu maçı unutacağız. Maçta yaptığımız hatalar ve doğrular neyse göstermeye, daha çok doğru yapmaya çalışacağız. Son dakikada gelmesi tabii ki insanı üzüyor. Bir puanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamam gerekir. Gösterdikleri çabadan dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.