Aydın’ın Efeler ilçesinde 29 Ekim akşamı meydana gelen olayda; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bir grup partiliyle birlikte yemek yediği sırada aynı restoranda bulunan Alparslan Sargın ile bir süre sözlü tartışma yaşamış ve Sargın daha sonra silahla Tezcan’a bir el ateş ederek sağ baldırından yaralamıştı.

Olayın ardından yanında bulunan arkadaşı Fatih Y. ile birlikte firar eden saldırgan Alparslan Sargın, 3 saat sonra ticari taksiyle gidip saklandığı Kuşadası Aktur Sitesi’ndeki eve yapılan operasyonla yakalanmıştı. Suç aleti olan ruhsatsız 1 adet 7.65 mm çapındaki tabanca da Sargın’ın üzerinde ele geçirilirken, arkadaşı ise Efeler ilçesinde polis ekiplerine teslim olmuştu.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ilk sorgusunun ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edilen saldıran Alparslan Sargın ve arkadaşı Fatih Y.’nin emniyetteki sorguları bugün tamamlandı. İşlemleri tamamlanan saldırgan ve arkadaşı, Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Aydın polisi, gazetecilerin saldırgandan görüntü almasını önlemek için adliyeye sevk işlemini büyük bir gizlilik içerisinde gerçekleştirdi.

Sargın'ın emniyette verdiği ifadesinde, "Arkadaşımla birlikte yemek yiyorduk. Bülent Tezcan ve yanındakiler de aynı mekana geldi. Çok yakın oturuyorduk. Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı hakkında konuşuyordu. O sırada aklıma HDP Kongresine katıldığı ve saygı duruşunda bulunduğu geldi. Dayanamadım ve yanına gittim, ‘Reis hakkında düzgün konuş' dedim. O da bana ters bir cevap verdi ve ben ateş ettim. Alkollüydüm" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Tezcan'a saplanan kurşun bulunduğu yerde kalacak

Öte yandan, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ameliyatla bacağına saplanan kurşun çıkartılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği ancak enfeksiyon kapma riski nedeniyle doktorları tarafından ziyaretçilere kısıtlama getirıldiği bildirildi. Tezcan'ın yaklaşık 2 ay ayağının üzerine basmayacağı ve kemiğe saplanan kurşunun ise bulunduğu yerde kalacağı kaydedildi.

Mehmet Barlas