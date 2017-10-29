Bülent Tüfenkci: '2017 yılında yüzde 5.5 büyüme bekliyoruz'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Merkez ilçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Kastamonu’ya geldi. Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen AK Parti Merkez ilçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresinde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde erdemliler hareketi olarak kurulan bu parti, yola çıktığında bir şey söylemişti. Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti ve Allah’a hamdolsun Türkiye’de o günden bu yana her alanda hiçbir şey eskisi olmadı. Millete hizmet için varız. Millete hizmetkar olmak için yola çıktık, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde de bu yolculuğumuz devam ediyor” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kutlayan Bakan Tüfenkci, "Bilinsin ki Cumhuriyeti kuran ruh bugün de dimdik ayakta istiklal ve istikbal mücadelesini sürdürüyor. 15 Temmuz’da bu ruh gerçekten zirveye çıktı. Göğsünü toplara, tanklara karşı siper eden, bu millete biz ne kadar şükran duysak, hizmet etsek azdır. Bunun için AK Parti kadroları gece gündüz demeden çalışıyor, koşturuyor” diye konuştu.

“Birileri AK Parti siyasetini anlamayabilir” diyen Bakan Tüfenkci, “Birileri AK Partideki değişimi, dönüşümü anlamayabilir. Birileri son günlerde belediye başkanlarındaki değişimi anlamayabilir göremeyebilir. Bilsinler ki AK Parti sıradan bir parti değil. AK Parti hareketi bir dava hareketidir. Bir lideri vardır, o liderde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu partinin istişare mekanizmaları vardır. Bu partinin birlikte yol yürüdüğü milleti vardır. Onlarla yapılan istişareler neticesinde alınan kararlar vardır. Bütün arkadaşlarımız da bu kadroların tamamı da bu istişareler sonucu alınan kararlara ‘başım gözüm üstüne’ der ve gereğini yapar. Bunu Cumhuriyet Halk Parti’nin, MHP’nin anlaması mümkün değil. Bu davanın içinde yetişenler, millete hizmet için yola çıkanlar bunu anlar. Çünkü bizim sevdamız koltuk sevdası değil, bizim sevdamız millete hizmet sevdasıdır. Bizim tek dayanağımız vardır, millet, halk ve haktır. Onun dışında hiçbir dayanağımız yoktur. Ne vesayet odaklarına, ne cuntacılara ne de darbecilere dayandık. Sadece ve sadece millete dayandık, halka ve hakka dayandık. Onun dışında da hiçbir güce dayanmadık, onun dışında da kimseye hesap vermeyiz” şeklinde konuştu.

Terörle mücadele de gösterdikleri kararlılıktan bahseden Bakan Tüfenkci, “Bir yandan terörle mücadele ediyoruz, bir yandan FETÖ, bir yandan PKK, bir yandan DEAŞ, bir yandan DHKP-C ile mücadele ediyoruz. Bir yandan da Türkiye’yi büyütme mücadelesi veriyoruz. Allah’ın izni ile de ve sizlerin desteği ile Türkiye’yi her alanda büyütüyoruz. AK Parti iktidara gelmeden önce milli gelir 3 bin 500 dolar civarındayken şimdi 11 bin dolar civarına yükselttik. Baktığımızda en az Türkiye’yi her alanda en az 3 kat büyütmüşüz, bazı alanlarda da 5 kat büyütmüşüz. Büyütmeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişimine bakılmasının ve incelenmesinin gerektiğine işaret eden Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu: "Bu hain darbe girişimi hangi ülkenin başına gelirse gelsin 3 seneden önce kendini toparlayamazdı ama Allah’a ham olsun Türkiye kısa zamanda kendini toparladı ve 2017’ye çok güçlü bir giriş yaptı. 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 5.2, ikinci çeyrekte yüzde 5.1, üçüncü çeyrekte de inşallah yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz. İnşallah Türkiye 2017’de yüzde 5.5 büyüme oranını yakalayacak. Orta vadeli planlarımıza da baktığımızda son üç yılın ortalamasını yüzde 5.5 büyüme oranı olarak açıkladık ve orta vadeli planlarımıza da sadık kalacağız. Niye Türkiye’yi yüzde 5’in üzerinde büyütmek zorundayız. Türkiye’de her yıl 1 milyona yakın gencimiz, iş gücü piyasasına dahil oluyor. Bu yüzden Türkiye’ye her yıl yüzde 5’in üzerinde büyüteceğiz ki 1 milyon insanımıza iş bulalım, aş bulalım. Birileri laf üretsin, biz AK Parti olarak iş üreteceğiz, aş üreteceğiz. Ekmeğimizi büyüteceğiz, işimizi büyüteceğiz.”

Türkiye’nin, bölgesinde ve dünyada yaşanan tüm sıkıntı ve çalkantılara rağmen hedefleri doğrultusunda kararlı yürüyüşünü sürdürdüğüne dikkat çeken Bakan Tüfenkci, "Gezi olayları,17-25 Aralık yargı emniyet darbesi, bölücü örgütün Kobani olayları, çukur siyaseti, çukur olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi kalkışması. Bütün bu olaylar Türkiye’nin önünü kesme çalışmasıydı ama bunlar milletimizi unutuyorlar, cumhurbaşkanımızı unutuyorlar. Türkiye üzerinde kim operasyon yapmaya kalkarsa kim ameliyat yapmaya kalkarsa bilsinler ki o ameliyat yapan, o operasyon yapan eller kırılır ve kırılmaya da devam edeceğiz. Çevremizdeki ateş çukurunu biliyoruz ve gereken önlemleri alıyoruz. Doğu’da terör örgütüne aman vermiyoruz. Örgütlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bütün terör örgütlerin inlerine giriyoruz, girmeye de devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, şunları söyledi: “Etrafımızdaki açılan ateş çukurunun biliyoruz ve onlara karşı önlemlerimizi alıyoruz. Oralara gidiyoruz ve oralarda operasyon gerçekleştiriyoruz. Sadece Türkiye’ye değil Türkiye’nin umudu olan mazlumlara da mağdurlara da umut olmaya devam edecek. Onlara da elimizi uzatıyoruz. Uzatmaya devam edeceğiz. Birileri varsın eleştirsin. Onlar bizim gönül dünyamızı gönül coğrafyamızı anlayamazlar. Onlar yetimin başını okşamanın ne demek olduğunu anlayamazlar. Onlar Afrika’nın çöllerinde su kuyusu açmanın ne demek olduğunu anlayamazlar anlatmazlar. Bunu ancak gönül coğrafyası geniş olanlar anlar ve onlar bunun peşinde giderler. Türk milleti bunu anlıyor. Bunu destekliyor ve her seçimde bize destek veriyor.”

AK Parti olarak 2019 seçimlerinin önemli olduğunu bildiklerini söyleyen Bakan Tüfenkci, "2019’u sıradan bir seçim olarak görmememiz lazım. Hem yerel seçimlere girdiğimiz bir zaman hem de milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağımız Türkiye’nin geleceğine yön verecek seçimleri yaşayacağız. Sizlerin desteğiyle biz 16 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtik. İnşallah onun meyvelerini de 2019 seçimlerinde alacağız. 2019 seçimlerindeki başarımız bizi 2023 hedeflerimize 2053 hedeflerine ve 2071 hedeflerine götürecek” diye konuştu.

Konuşmanın ardından tek liste halinde gidilen seçimde Veteriner Hekim Faruk Özdemir, tekrar aday olmayan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı’dan görevi devralarak başkanlığa seçildi. Kongrenin sonunda Bakan Tüfenkci’ye çeşitli hediyeler verildi.

Vedat Yunus İkizoğlu