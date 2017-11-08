Bülent Tüfenkci: 'Bizim Suriye'deki ne DEAŞ ne başka örgütle petrol alışverişimiz olmadı'

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ve 2016 yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay raporları görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Tüfenkci, lisanslı depo sayısının 2015 yılında faaliyet izni alan depo sayısının 9 olduğunu söyleyerek, "2017 Ekim ayı itibariyle 38'e ulaştı. 2015 yılında lisanslı depo kapasitesinin 435 bin tondu. 2017 Ekim ayında bir milyon 676 bin 200 tona çıktı" diye konuştu.

"Ürün ihtisas borsasını Aralık başında hayata geçireceğiz"

Bakan Tüfenkci ürün ihtisas borsasına ilişkin, "Ürün ihtisas borsasını Aralık başında hayata geçireceğiz. Sözleşme aşamasında kurumlar. Devreye girmesiyle hem lisanslı depolar artacak hem de oradaki ürünlerin farklı bir piyasada işlem görmesinin önünü açmış olacağız" açıklamasında bulundu.

Ticareti terörle mücadele konseptinde değerlendirmediklerini ifade eden Tüfenkci, "Güvenlikçi bir anlayışla da ticaretin şekillenmesini doğru bulmuyoruz. Ülkenin güvenliği birinci önceliktir. Sınırlara örülen duvarların ticaretle direkt ilişkisi olmadığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak sınırlara örülen duvarlara da değinen Tüfenkci, "Terörist girişlerini ve insan kaçakçılığını önlemeye yönelik duvarlar örülüyor. Ülkemize kim giriyor kim çıkıyor görelim. Korunma tedbirleri kapsamında bu sınırlar kuruluyor. Derdimiz, Kürtlerle değil bizim derdimiz terör örgütleriyle. PKK ile PYD ile sorunumuz var. DEAŞ ile hükümetimiz hiçbir zaman bir ticaret yapmadı. O ithamda bulunanlar Suriye'deki petrolü kim kullandığını siz bakın araştırın. Suriye'den petrol ithalatı da ihracatı da yasak. Bizim Suriye’deki ne DEAŞ ne başka örgütle petrol alışverişi olmadı. Bugün oradaki petrol ticaretini kimlerin kontrol ettiğini de dünya biliyor" diye konuştu.

Ahmet Umur Öztürk

