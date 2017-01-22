AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, anayasa paketinin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı reform paketi olduğunu belirterek, "Bir aylık Komisyon ve Genel Kurul mesaisinden sonra anayasa paketi yeterli çoğunlukta oy alarak Mecliste kabul edildi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı reform paketine imza atan bir Meclisin üyesi olduğum için gurur duyduğumu ifade etmek isterim. AK Parti’nin 2002’de başlattığı sessiz devrimin bir devamı olan bu reformlar Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak, yönetimde istikrarı sağlayacaktır. Artık parçalı ve zayıf hükümetler yönetiminde istikrarsız bir Türkiye olmayacak. Geleceğe güvenle bakan, üreten, kalkınan, demokratik bir ülke olacak” dedi.

Oylamada fire olacağına dair ortaya atılan iddialara da göndermede bulunan Turan, bu fitne arayışlarının boşa çıktığını kaydetti. Turan, “İkinci tur oylamada da milletvekillerimiz firesiz bir şekilde imzalarının arkasında durarak, AK Parti içinde fitne arayanlara en sağlam cevabı verdiler. CHP-HDP kanadının provokatif tarzına rağmen AK Parti ve MHP olarak sağduyuyu elden bırakmadık. Bu süreçte demokratik parlamentolara yakışmayan kürsü işgali, vekil darp etme gibi çirkin davranışlar muhalefet tarafından sergilendi. Umarım ki bu tür utanç verici durumlar bir daha Gazi Meclisimizde sergilenmez” ifadelerini kullandı.

"SADECE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ OLARAK ELE ALINMASI..."

Paketi bir reform paketi olarak değerlendiren Turan, “Anayasa paketinin sadece sistem değişikliği olarak ele alınması eksik bir yaklaşım olur. Askeri mahkemelerin kaldırılması, HSYK’nın demokratik bir tarza kavuşturulması, Anayasa Mahkemesindeki asker üye uygulamasına son verilmesi, sıkıyönetimin kaldırılması, seçme yaşının 18’e düşürülmesi gibi birçok siyasi partinin üzerinde ittifak ettiği demokratik reformlar da sistem değişikliği kadar önemli reformlardır. AK Parti olarak önümüzdeki en önemli gündem referandum meselesi. Referanduma giderken bunun bir siyasi parti ya da bir lider meselesi olmadığını dilimiz döndüğünce milletimize anlatacağız. Yeni anayasa ve yönetim sistemi değişikliği talebi uzun bir süredir toplumun beklentileri arasındaydı. Bu yüzden anayasa paketinin referandumdan geçer not alacağına inanıyoruz. Köy köy, kasaba kasaba gezeceğiz. Milletimiz ne karar verirse hepimiz o karara razı olacağız. Yeni süreç ülkemize hayırlı olsun” dedi.