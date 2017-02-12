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Bülent Turan: 'Referandumdan endişemiz yok'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bu referandumda, bu halk oylamasında ‘evet’ oyu yüzde 50’yi geçer mi, geçmez mi diye hiçbir endişemiz yok” dedi.

Bülent Turan: Referandumdan endişemiz yok

12 Şubat 2017 23:25

AK Parti Amasya İl Başkanlığı’nın düzenlediği İl Danışma Meclisi toplantısında partililere seslenen Bülent Turan, “Bu millet bizi 11 seçimde yalnız bırakmadı. Biz millete rağmen bir yanlış yapmadık. Hep milletle birlikte yürüdük. Milletin derdini kendi derdimiz bildik. Bu önümüzdeki halk oylamasını da milletin geleceği adına yapıyoruz. O yüzden hiçbir endişemiz yok ki yüzde 50’nin altında kalalım” diye konuştu.

Anayasa değişikliği metninin AK Parti ile MHP’nin uzlaşması sonucu ortaya çıktığını vurgulayan Turan, “Daha yola yeni çıkıyoruz. Şu an yüzde 50’den fazla oyumuz var ama en alt seviyedeyiz tabiri caizse. Çünkü daha paketimizi çok anlatmadık, anlatamadık. Daha yeni başlıyoruz” diye konuştu. Turan sözlerini şöyle tamamladı:
“12 Eylül referandumunda bir önceki seçimlerde ilk defa konuşulan maddeler olmasına rağmen, AK Parti ‘evet’ diyen tek parti olmasına rağmen ne oldu. Yüzde 50’yi çok rahat aştık. O yüzden bizim için bu referandum evet mi, hayır mı değil. ‘Evet’in yüzde kaç olacağın sınavının karşılığıdır.”

Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde çok sayıda partilinin yer aldığı toplantıda AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Kadın Kolları Başkanı Serpil Özarslan ile Gençlik Kolları Başkanı Ali İhsan Zobu da konuşma yaptı. 

Murat Çelik A.

Etiketler: ak parti, Bülent Turan


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