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Bülent Uygun, Gharafa ile sözleşme imzaladı

Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar Ligi takımlarından Al-Gharafa ile resmi sözleşme imzaladı.

Bülent Uygun, Gharafa ile sözleşme imzaladı

02 Ocak 2018 11:47

En son Süper Lig'de Osmanlıspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Bülent Uygun, Katar'a geri döndü. Daha önce 2013-2016 yılları arasında da Umm-Sall'ı çalıştıran Uygun, Gharafa ile resmi sözleşmeye imza attı. 13 yıllık teknik adamlık kariyerinde 8. farklı takımı çalıştıracak olan 46 yaşındaki antrenör, takımla çalışmalara başladıktan sonra eksikleri tespit ederek transfere yöneleceklerini söyledi.

Bülent Uygun, Osmanlıspor ile ilk 5 haftada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alınca görevinden ayrılmıştı.

Uygar Aydın
 

 

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