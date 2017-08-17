Bülent Uygun: 'Hiçbir takım yenilmez değildir'

Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü Osmanlı Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Başkent ekibi, hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray'ın güçlü bir ekip olduğunu, ancak sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirterek, “Kayserispor gibi güçlü bir takıma karşı bile takım halinde mükemmel oynadılar ve farklı bir skor ile kazandılar. Baktığımızda; eksikleri de göz önüne aldığımızda hafta sonu zor bir maç bizi bekliyor. Yeni yapılanma sürecinde takımızdan 6-7 futbolcu ayrıldı. Takımımıza yeni katılan transferlerimizi bu hafta içerisinde monte edeceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

"Hiçbir takım yenilmez değildir"

Kendilerini zor bir mücadelenin beklediğini ifade eden Uygun, şunları kaydetti:

"Galatasaray maçına hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz. Rakibin gücünü biliyoruz. Fakat rakibin kim olduğu değil, biz Osmanlıspor olarak nasıl bir mantalite ile, nasıl bir oyun felsefesiyle sahada olacağız o önemli. Futbolcuların benim düşündüğümü sahaya yansıtmalarını, kazanmak adına da rakip kim olursa olsun bunu en iyi şekilde göstermelerini bekliyorum. Başaracağız. Hiç kimse yenilmez değildir. Yeter ki kendinizin, gücünüzün, yeteneğinizin farkına varın. Takım halinde bunu sahaya yansıtın. Başarırsınız. Zor bir maç bizi beklese de hafta sonunda elimizden gelenin en iyisini yaparak futbol adına bütün güzellikleri yansıtmak istiyoruz.”

"İstikrar başarının anahtarıdır"

İstikrarın başarının anahtarı olduğunu söyleyen Uygun, “Türkiye’de maalesef en kolay iş teknik direktörleri suçlamak veya o konuda ithamda bulunmaktır. Bu genel anlamda Türkiye’nin sorunu. Teknik direktörler eldeki imkanlar doğrultusunda en iyi şekilde işini yapmaya çalışırlar. Sezon başında alınacak 1-2 mağlubiyet teknik direktörü sorgulatmaz. İnancınız o yönde olduğu sürece takımın başına getirmişsinizdir. O da sizin inancınız doğrultusunda en iyisini yapacaktır. İşler istemediğiniz gibi giderse o zaman sıkıntı başlar. İstikrar başarının anahtarıdır. Mühim olan bu süreci yaşamaktır. Osmanlıspor çok güçlü ve iyi bir takım, iyi de futbolculardan kuruludur. Sadece zamana ihtiyaç vardır. Alınacak 1-2 mağlubiyet hiçbir zaman bu takımın gücünü, yönetimsel anlamda duruşunu değiştirmeyecektir. Biz hocalar olarak da en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Alınacak mağlubiyetler bizim hemen değişecek gibi bir süreci anca çok basit düşünen, futboldan hiç anlamayan veya bu tarzda yönetimsel anlamda düşünenler için geçerlidir” şeklinde konuştu.

"Transfer sezonu bitmeden önemli futbolcular alacağız"

Osmanlıspor'a önemli futbolcular transfer edileceğini ifade eden Uygun, şunları kaydetti:

“Takımdan ayrılan birçok arkadaşımız oldu. Bunun ile beraber Anıl kardeşimizi de takımızın sol stoper ve sol bekteki alternatif ve kadro yapısını genişletmek adına transfer ettik. İyi ve kaliteli futbolcu kazandık. Stratejik olarak da transferde kaybettiğimiz Ndiaye ile Webo gibi forvetlerimizin yerine transfer komitemiz çalışmalarına devam ediyor. Transfer sezonu bitene kadar çok önemli futbolcuların takıma katılacağını düşünüyoruz.”

"Birçok futbolcu büyük sıkıntılar yaşıyor"

Yabancı futbolcu kuralına değinen tecrübeli teknik adam, Türk futbolcularının kaybedilmiş durumda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Şu anda yüzlerce futbolcumuz gerek TFF 1. Lig’e gerekse de 2. Lig’e gitti. Kimisi de futbolu bırakma noktasına gelmiş durumda. Bu konu ile ilgili çalışma yapması gereken kişiler Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Zamanında çıkan bu yasa doğrultusunda birçok futbolcumuz maalesef çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Bunlar Türk futbolu adına üzüntü verici durumlardır. Ben yıllardan bu yana anlatıyorum. Bir an önce Türk futbolcularını kazanmak milyonlarca gencimizi Türk futboluna kazandırabilmek adına öncelik ile altyapılarımıza gerekli değer verilmesi lazımdır. 15 yıldır söylediğim bu sözün hala arkasındayım. Altyapılarda suyu akmayan, elektriği olmayan, altyapı hocalarının asgari ücret ile birçok gencimizi yetiştirmeye çalıştığı bilgi donanım olmadığı açıkçası topu tüfeği olmayan bir Türk futbolun altyapısından bahsediyoruz. Bundan hep bahsediyoruz ama bunu yapması gerekenler yapmıyor. En azından sahada rekabet edecek Türk futbolcusunu görürüz. Bize bakarsak 9 tane yabancı gerisi Türk futbolcularından kurulu ekibe sahibiz. Elimizden geldiğince Türk futbolcularını çoğaltmaya çalışıyoruz. En yakın zaman da bu sorun çözülür. Türk futbolu, Türk futbolcular ile birlikte arzuladığı o rekabet ortamında olur diye temenni ediyorum. Bunun da kanunları bir an önce çıkarılmadır. Altyapı hocalarının maaşları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilmelidir. Bu kadar yabancılardan kesilen paraları hesapladığımızda altyapı hocalarının maaşlarını çok rahat şekilde verebileceklerini görebiliyoruz. Tesis yardımı altın da 3-5 milyon para veriliyor. Bazı kulüplerde bu paranın bir kuruşu bile altyapıya harcanmıyor. Bunun da sistemli kurumsal ve kanunla ile denetlenerek yapılması lazım. Tesislere yapılacak yardımları, bir inşaat mühendisi bu işleri yapacak birilerini işe alırsınız. Futbol Federasyonunda çalışan 500 tane insan var. 2 tane de bundan alırsınız. En azından bu 2 kişi hangi kulüp istiyor, hangi tesis yapacak onun başına koyarsınız oda gider o tesisi yapar. Maalesef o paralar çarçur olup gidiyor.”

"Hedefimiz 3 puan"

Osmanlıspor tercübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran, antrenman öncesi hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında değerlendirmede bulundu. Galatasaray karşısında 3 puan alarak Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetini unutturmak istediklerini aktaran Çağıran, şunları kaydetti:

“Galatasaray iyi bir yapılanmaya gitti. Çok iyi transferler yaptı. Bizden Ndiaye’yi de aldılar. Sahada futbol onbire onbir oynanıyor. İyi takımların alt seviyedeki takımlara birçok kez kaybetmişliği vardır. Bizim Malatya’da başımıza gelen belki Galatasaray’a burada olacak. Belki kötü futbol sergileyecekler. Türk Telekom Arena'da taraftar desteğiyle büyük bir tempo yaptılar. Maçı izledim biliyorum. Çok iyi bir skor elde ettiler. Her maç aynı şey olacak diye bir kural yok. Malatya’da biz o değildik ama Malatya’da o gün oyduk. Yapabilecek bir şey yok, bazen böyle şeyler olabiliyor. Bizim bu maçta hedefimiz 3 puan. Malatya maçını telafi etmek istiyoruz. 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Biz de büyük hedefleri olan bir kulübüz. Geçmiş yıllarda yakaladığımız başarıları tekrarlamak istiyoruz.”

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Osmanlıspor büyük değişiklik olmadığını ifade eden Musa Çağıran, “Pierre Webo ile Dzon Delarge kontratı bitti. Badou Ndiaye'yi ise Galatasaray’a verdik. Baktığınızda 3 tane oyuncu ayrıldı. Bunun yanında Maher kiralıktı geri döndü. 4 tane oyuncu ayrıldı ama Maher sürekli oynayan oyuncu değildi. Bunların arasında Ndiaye sürekli oynayan oyuncuydu. Hepsi bizim için değerliydi ama Ndiaye baktığınızda en değerlisiydi. Bu takıma verdiği çok şey var. Takımımızda büyük bir değişiklik, yapılanma olmadı. Bugüne kadar bazı şeyleri başardık. Bundan sonra da başarabileceğimizi düşünüyorum. Böyle kötü oynadığımız maçlar olacaktır. Geçen sene ikinci yarıda Olympiakos maçından sonra inanılmaz bir düşüşümüz vardı. Kimsenin anlam veremediği bir düşüştü. Başarıları da yakalayan takım aynıydı. Zaman zaman futbolda bunlar oluyor. En kısa zamanda toparlayıp, Galatasaray'a karşı 3 puan ile kapatıp bütün olumsuzlukları üstümüzden atmak istiyoruz” dedi.

"Hocamız şans verirse oynayacağım"

Sakatlığı nedeniyle 10 gündür antrenmanlara katılamadığını belirten Çağıran, Bülent Uygun'un şans vermesi durumunda oynayacağını dile getirdi. Çağıran, “Kızılcahamam’daki kampta yine ağrılarım vardı. Onlar ile devam ettim antrenmanlara. Elimden geldiğince çalışmaların hiçbirini kaçırmadım. Bütün koşuları yaptım ama Kızılcahamam kampının son günlerinde ağrılarım artığı için antrenmanları bıraktım. İzin ile beraber yaklaşık 10 gün antrenman yapmadım. Ağrılarım hafifleyince antrenmana başladım. Malatya maçında tam hazır değildim. Bülent hoca ile de konuştum. Kendisi bana yüzde 60 olduğumu söyledi. Ben de doğru söylüyorsunuz hocam dedim. 'Sonradan girersen daha iyi olur, baştan başlarsan fazla yük binince sakatlık tekrar olur' dedi. Öyle bir şey istemedik. İnşallah bu maçta bana şans verirse takımda yer alırım” dedi.

"Yabancı oyuncu kuralı Türk futbolun yarayan kanası"

Kulüplerin, 28 kişilik kadrolarında 14 yerli oyuncu zorunluluğuna, 18 kişilik maç kadrolarında ise 11 yabancı oyuncu bulundurma kuralı hakkında konuşan tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran, şunları kaydetti:

“Yabancı olayı bizim Türk futbolunun yarayan kanasıdır. Biz hepimiz görüyoruz, ben de birçok kulüplerde oynadım. Altyapılarda can çekişen dünyalarca kardeşimiz var. Bu çocuklar o kadar çalışıyor, didiniyor ve yoksulluk içinde bir yerlere gelemeye çalışıyorlar ama biz Türk futbolu olarak kalkıyoruz 9-10 yabancı ile oynuyoruz. Çocukların yukarıya gelmeleri çok daha zorlaşıyor. Bunun yanında bütün kulüpler özellikle büyük kulüpler şu sıkıntıyı çekiyordur. Türkiye’den yetişmiş oyuncu ve altyapıdan çıkmış oyuncu sıkıntısı yaşıyor. Ama bu tercih meselesidir. Ben Türkiye’de yetişmiş bir futbolcuyum. Bunun için gurur duyuyorum. Elimden gelen her şeyi veriyorum. Türk futbolcularına daha çok şans verilmesi gerekiyor. Bundan 3 yıl önce birçok oyuncu Süper Lig’de oynarken şuan yabancı oyuncu kontenjanı yüzünden TFF 1.Lig ve 2.Lig’e giden birçok futbolcu arkadaşım var. Türk futbolu için hayırlısı olsun. Milli Takıma birçok oyuncu yurt dışından seçiliyor. Büyük takımda oynayanları ayırırsak Anadolu takımlarında oynayan 2-3 oyuncu alınıyor. Türk oyunculara daha çok şans verilmesi ve daha çok ön planda olmaları gerekiyor. Zamanında bu ülkeye başarıları Türk oyuncular getirdi.”

Basın açıklamalarının ardından Osmanlıspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetimindeki yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda mor-sarılı ekip, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ömer Çetin - Cem Geçim