Bülent Uygun: 'Yeni sezonda Türkiye'den hocalar da Katar'da olacak'

Katar-Türkiye İş Forumu için Doha’da bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar Ligi’nde mücadele eden Al-Gharafa teknik direktörü Bülent Uygun ve ekibini ziyaret etti. Kulüp yöneticileri ile görüşen Bakan Tüfenkci ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bülent Uygun ve futbolcularla bir araya geldi. Yapılan görüşmede açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, Katar'a Türkiye'den yeni futbolcu ve teknik direktörler transfer edeceğini söyledi.

"Türkiye’deki iyi futbolcuları buraya transfer etmek istiyorum"

Katar ile Türkiye’nin yürüttüğü ortak politikanın yanı sıra gerek spor gerekse ticaret alanında önemli bir boyuta gelindiğini belirten ve iki ülke arasında önemli bir köprü kurulduğunu kaydeden Bülent Uygun, "Biz de burada spor elçisi olarak hizmet etmek, 2020 Dünya Kupası’nda birçok genci yetiştirmek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

"Sneijder'e Amerika ve Çin'den de teklif geldi"

Al-Gharafa olarak ligin ikinci yarısına galibiyet ile başladıklarını ve Sneijder’in de takımlarına güç kattığını belirten Bülent Uygun, "Sneijder zaten bir Galatasaraylı olarak Türkiye ve Galatasaray camiasını çok seviyor. Benim bu transfer teklifimden sonra Amerika ve Çin’den teklifler vardı, kendisi burada olmanın kendisine daha büyük keyif vereceğini söyledi ve 2022’de gençlere hizmet etmek için buraya geldi. İnşallah çok çalışarak takımımızı bu sezon yukarı sıralara çekip, sonraki senelerde şampiyonluk yolunda yürüyeceğiz" diye konuştu.

Katar’ın 2022’ye hazırlandığını belirten Bülent Uygun, "2022 Katar kadar biz Müslümanlar ve Türkiye için de çok önemli. Bu süreçte biz bu gençlerle Katar milli takımına futbolcu yetiştirerek katkı sağlarız diye inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Yeni sezonda Türk hocalar buraya gelmiş olacak"

Türkiye’den futbolcu transfer etme düşüncesini açıklayan Bülent Uygun, "Sezon sonunda 2 tane transfer bütçemiz var, ayırdığımız önemli bir rakam var. Ben Türkiye’deki iyi futbolcuları buraya transfer etmek, hem 2022 Dünya Kupası öncesi onların bizim takıma katılması hem de oradaki gençleri buraya getirebilmek adına bir çalışma yapıyorum. İnşallah hocalar bazında da transferler olacak, yeni sezonda Türk hocalar da buraya gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Bülent Uygun ve Sneijder, Bakan Tüfenci ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na forma hediye etti.

Derya Yetim

