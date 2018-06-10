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Bulgaristan Başbakanı 13 Haziran’da Türkiye’ye geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, 13 Haziran’da Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek olan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşme gerçekleştirecek.

Bulgaristan Başbakanı 13 Haziranda Türkiyeye geliyor

10 Haziran 2018 15:08

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 13 Haziran’da Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Borisov, Başbakan Yıldırım ile de görüşecek. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Başbakan Yıldırım ile Borisov arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, başta ekonomi, enerji ve kültürel ikili iş birliği ve soydaşlara ilişkin konuların yanı sıra bölgesel meseleler de ele alınacak. Ayrıca, Başbakan Borisov’un ziyaretinin Bulgaristan’ın TANAP’a verdiği desteğini ortaya koyması bakımından önemli olduğuna dikkat çekildi. 

İlker Turak
 

 

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