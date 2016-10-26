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Bulgaristan Türk çayı ile ısınıyor

ÇAYKUR, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Batu Platform işbirliğinde hazırlanan “Balkanlar Türk Çayı ile Isınıyor” adlı Türk Çayı tanıtım organizasyonunda ilk durağı Bulgaristan Türkleri’nin başkenti Kırcaali oldu.

Bulgaristan Türk çayı ile ısınıyor

26 Ekim 2016 12:06

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nun da katıldığı organizasyon ülkede yaşayan soydaşlar başta olmak üzere komşu ülke halkından büyük ilgi gördü. Kırcaali Otogarı’nda gerçekleştirilen Türk Çayı Tanıtım Günleri Ömer Lütfi Derneği folklor ekibinin gösterileriyle başladı.

ÇAYKUR Tanıtım Tırı’nın ikramlarda bulunduğu organizasyona; Bulgaristan DOST Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kırcaali Milletvekili Şabanali Ahmet, Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mustafa Mehmed, Batu Platformu Başkanı ve Hasköy Müftüsü Basri Eminefendioğlu, EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren, Başkan Yardımcısı Ebubekir Kipel, Genel Sekreter Beşir Var başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu yaptığı açıklamada; “Tabi çay bahane, biz bu tanıtım günleri ile kardeşlerimizle hasret gidermek istedik. Bugün Kırcaali’de başlayan etkinliklerimiz, Bulgaristan’da kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı diğer şehirlerde ve hemen ardından ise Romanya’da devam edecek” dedi.

“DÜNYANIN EN ORGANİK ÇAYI”

Hedeflerinin Türk Çayını tüm dünyaya tanıtmak olduğunu belirten ÇAYKUR Genel Müdürü Sütlüoğlu; “Çayımız üzerine kar yağan, dolayısıyla haşere barındırmayan dünyanın en organik çayı, bizim çayımız haşere barındırmadığı için de zehirli ilaçlar kullanmıyoruz, dünya çayımızın bu özelliğini yeni yeni öğrenmeye başladı, dünya artık çayımızı tanıdı ve biliyor. Şu anda 88 ülkedeyiz, yeni ürünümüz, soğuk içeceğimiz Didi ile pazar alanımızı daha da geliştireceğimize ve tüm dünyada hak ettiğimiz yeri alacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

ÇAYKUR Tanıtım ve İkram Tırı, Kırcaali’nin ardından tanıtım çalışmalarını, Jivkov rejimine karşı ilk hak arayışlarının başlatıldığı Cebel kasabasında devam etti.
 

Etiketler: Balkanlar, bulgaristan, çaykur, EkoAvrasya


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