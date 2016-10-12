Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nden yasa dışı yollarla Bulgaristan’a kaçmaya çalışan 91 Afganistan, 64 Suriye, 4 Pakistan, 3 Irak ve 1 İran vatandaşı olmak üzere toplamda 163 kişi, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 163 kaçak göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, yabancı uyruklu şahıslara organizatörlük yapan 1 kişi tutuklandı.

Öte yandan konuyla ilgili 1 araca da adli makamlarca el konulduğu öğrenildi.

Halil Dağ

KIRKLARELİ