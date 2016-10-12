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Bulgaristan’a kaçmaya çalışan 163 göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yasa dışı yollarla Bulgaristan’a kaçmaya çalışan 163 yabancı uyruklu göçmen yakalanırken, şahıslara organizatörlük yapan bir kişi tutuklandı.


12 Ekim 2016 12:48

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nden yasa dışı yollarla Bulgaristan’a kaçmaya çalışan 91 Afganistan, 64 Suriye, 4 Pakistan, 3 Irak ve 1 İran vatandaşı olmak üzere toplamda 163 kişi, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 163 kaçak göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, yabancı uyruklu şahıslara organizatörlük yapan 1 kişi tutuklandı.
Öte yandan konuyla ilgili 1 araca da adli makamlarca el konulduğu öğrenildi. 

Halil Dağ
KIRKLARELİ 

Etiketler: bulgaristan, göçmen


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