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Bulgaristan’da sığınmacı karşıtlığı yükseliyor

Bulgaristan’da sığınmacılara karşı halkın ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gösterdiği tepkiye yerel yönetimler de katılmaya başladı.

Bulgaristanda sığınmacı karşıtlığı yükseliyor

13 Şubat 2017 12:59

Ülkenin batısındaki Elin Pelin İlçe Belediye Başkanı İvailo Simeonov, ilgili kurumların onayına rağmen Suriyeli sığınmacı bir ailenin ilçede ikamet etmesine izin vermiyor. Suriye’deki savaştan kaçarak eşi Fatima ve iki oğluyla Türkiye üzerinden Bulgaristan’a gelen Fahim Caber, Bulgaristan Devlet Sığınmacılar Ajansından ülkede ikamet izni almasına rağmen Elin Pelin Belediyesi, kendisine ilçe sınırları içinde yaşamasına müsaade etmiyor.

Halkın Suriyeli aileyi istememesini gerekçe gösteren Belediye Başkanı Simeonov, Caber ailesinin ilçede ikameti konusunda herhangi yasal bir engel bulunmamasına rağmen Suriyelileri istemediklerini belirtti.

"YASALARA VE İNSAN HAKLARIN AYKIRI"

Suriyeli sığınmacı ailenin avukatı Akram Nayüf, ikamet izni verilmemesinin uluslararası insan hakları ve Bulgar yasalarına aykırı olduğunu kaydederek, "Bu insanların ülkede ikamet için statüleri var. Bu yüzden böyle bir engelle karşılaşmaları yasal değil" dedi.

Fahim Caber, Elin Pelin’de istenmedikleri için başka bir şehre gitmeyeceklerini çünkü başka yerde de yerel yöneticilerden veya halktan aynı tepkileri göreceklerine inandığını ifade etti.

Ülkede getirilen kamuoyu araştırmaları halkın büyük bir çoğunluğunun sığınmacıları istemediklerini gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta Smolian İline bağlı Şiroka Lıka ilçesinde bulunan yetimhaneye gönderilen iki Afgan çocuk, yerel halkın şiddetli tepkisi nedeniyle başkent Sofya’ya geri gönderilmişti.

(Nahit Doğu / İHA)

Etiketler: Akram Nayüf, bulgaristan, İvailo Simeonov


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