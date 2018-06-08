Bulgaristan’da Türkçe isim tartışması

Bulgaristan’da ırkçı ve aşırı sağ popülist siyasi oluşumların, Osmanlı döneminden kalan Türkçe yer isimlerini Bulgarcaya çevirme girişimleri ülkeyi ikiye böldü. Toplumun büyük bir kesimi Osmanlı döneminden kalma Türkçe yer isimlerinin Bulgarcaları ile değiştirilmesini onaylamazken, ırkçı söylemleriyle tanınan siyasi parti temsilcilerinin isim değişikliğinin yerinde bir karar olduğunu savunmaya devam ettiği aktarıldı. İsim değişikliğini destekleyen ve karşı çıkan Bulgarlar arasındaki tartışma "Kim daha büyük Bulgar" olduğu savunmasına kadar yükseldi. Türkçe isimlerin değiştirilmesini destekleyen Vızrajdane Hareketi Başkanı Kostadin Kostadinov ile isim değişikliğini gereksiz bulan avukat Nıkolai Hacigenov arasında ulusal yayın yapan bir televizyonun canlı yayınında kimin daha büyük Bulgar olduğu tartışması yaşandı. Türkçe isimlere karşı çıkmayanların Bulgar olamayacağını savunan Kostadinov’a cevap veren Hacigenov, isim değişikliğini talep edenlerin azınlıkta olduğunu vurguladı. Eski Zağara (Stara Zagora) Belediye Meclisinin geçen hafta Türkçe oldukları gerekçesiyle bölgedeki 838 yer adını değiştirmesi kararının ardından Şumnu Belediyesinin de yüzlerce yer ismini değiştirmek istemesinin ardından konu hakkındaki tartışmalar giderek arttı. Birçok Bulgar ise, ülkenin Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında en düşük asgari ücrete sahip olduğu gibi daha ciddi problemler varken, böyle bir konu ile gündemin işgal edilmesini eleştirdi.

Nahit Doğu