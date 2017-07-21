Bulgaristan'daki köklerini aramaya gittiler

Seyitgazi'nin Salihler ve Büyükyayla köylülerinin kurmuş oldukları ve genelde Alevi kültürünü benimsemiş insanlardan oluşan Alikoçbabalar Derneğininüyeleri, geçmişteki izlerini bulmak için çabalıyor. Yıllar önce Bulgaristan'ın çeşitli kentlerinden Türkiye'ye muhacir olarak geldiklerini belirten ve Alikoçbabalar Derneği üyeleri, geçmişteki baba yadigari yerleri ziyaret etmek, akrabalarını bulmak ve onlarla iletişim kurmak amacıyla bir ekiple Bulgaristan'a ziyaret amacıyla gideceklerini anlattılar. Ziyarete, Gültepe Mahallesi Muhtarı Ali Al, Seyitgazi Salihler Mahallesi Muhtarı İbrahim Tarhan ve Alikoçbabalar Derneği Başkanı Ali Karakuş başta olmak üzere eşleri ve kadınlarla birlikte 35 kişi katıldı. Ziyaretin bir hafta süreceği ve özellikle Bulgaristan'ın Karnobatkazası ve Sungurlar köyleri, Deliormanlı ve Alvanlar diye bilinen yerleşim yerlerine gidileceği öğrenildi.

Yaşar Arda