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Bulgaristan'daki köklerini aramaya gittiler

Eskişehir Yenikent Mahallesinde faaliyet gösteren Alikoçbabalar Derneği yönetici ve üyelerinden oluşan 35 kişilik bir ekip, geçmişteki izlerini bulmak için Bulgaristan'a gittiler.

Bulgaristandaki köklerini aramaya gittiler

21 Temmuz 2017 14:55

Seyitgazi'nin Salihler ve Büyükyayla köylülerinin kurmuş oldukları ve genelde Alevi kültürünü benimsemiş insanlardan oluşan Alikoçbabalar Derneğininüyeleri, geçmişteki izlerini bulmak için çabalıyor. Yıllar önce Bulgaristan'ın çeşitli kentlerinden Türkiye'ye muhacir olarak geldiklerini belirten ve Alikoçbabalar Derneği üyeleri, geçmişteki baba yadigari yerleri ziyaret etmek, akrabalarını bulmak ve onlarla iletişim kurmak amacıyla bir ekiple Bulgaristan'a ziyaret amacıyla gideceklerini anlattılar. Ziyarete, Gültepe Mahallesi Muhtarı Ali Al, Seyitgazi Salihler Mahallesi Muhtarı İbrahim Tarhan ve Alikoçbabalar Derneği Başkanı Ali Karakuş başta olmak üzere eşleri ve kadınlarla birlikte 35 kişi katıldı. Ziyaretin bir hafta süreceği ve özellikle Bulgaristan'ın Karnobatkazası ve Sungurlar köyleri, Deliormanlı ve Alvanlar diye bilinen yerleşim yerlerine gidileceği öğrenildi.  

Yaşar Arda

Etiketler: 35 kişilik ekip, bulgaristan


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