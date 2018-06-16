Bulgaristan’daki Türkler 24 Haziran için sandık başında

Bulgaristan’da yaşayan Türk vatandaşları, 24 Haziranda Türkiye’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili seçimleri için, başkent Sofya’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde ve Filibe ve Burgaz kentlerindeki başkonsolosluklarda oy kullanmaya başladı. Büyükelçilik, seçimlerde oy kullanacak vatandaşları oy kullanma esnasında yanlarında T.C kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport gibi resmi bir belge bulundurma konusunda uyarıda bulundu. Oyunu büyükelçilikte kullanan Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy güçlü ve refah dolu bir Türkiye için oy kullandığını belirtti.

Bulgaristan’da kayıtlı bulunan 8 bin 500 Türk seçmeni olduğu biliniyor. Bulgaristan'da oy verme işlemi 8 Haziran Pazartesi akşamı sona erecek.

Nahit Doğu

