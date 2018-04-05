'Bulut servislerinin güvenilirliği için sertifikasyon şart'

Bulut bilişim pazarı hızla büyürken, uygulama ve verilerini buluta taşıyan şirketlerde, bilgi güvenliği riski de her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de günde ortalama 500, yılda ise 182 binden fazla siber saldırı gerçekleştiriliyor. Her 3 kurumdan 2’si, bir yıl içinde en az bir kez siber güvenlik ihlali ya da saldırısına maruz kalıyor. Çalışan bilgilerini bulutta saklayan, istenildiği zaman istenildiği yerden bu bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayan Türkiye’nin ilk bulut tabanlı personel yönetim yazılımı Kolay İK’nın bilgi güvenliği için etkin bir yönetim sistemi kullandığı tescil edildi. Uluslararası bilgi güvenliği standardı olan TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanan Kolay İK, hizmet verdiği 17 binin üzerinde şirket ve 190 binden fazla çalışanın verilerini uluslararası standartlara göre güvence altında aldı. Kolay İK ayrıca, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak, hizmetlerinin tüm aşamalarını kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen bir kalite yaklaşımını benimsediğini ortaya koydu.

"Bilgi hangi formda olursa olsun, mutlaka uygun bir şekilde korunmalı"

Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur, "Bilgi, diğer varlıklar gibi, şirketler için büyük önem taşıyan, bu nedenle de en iyi şekilde korunması gereken bir varlık. Bilgi güvenliği ise kurumlardaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden korunmasını sağlıyor. Bilgi hangi formda olursa olsun, mutlaka uygun bir şekilde korunmalı. Örneğin; Kolay İK’da, müşterilerimizin en değerli kaynağı olan verileri saklamak için, dünyada kabul görmüş banka standartlarında güvenlik önlemleri kullanıyoruz. Sürekli yenilenen güvenlik sertifikaları, sızma testleri, düzenli yazılım güncellemeleri ve şifreli veri tabanı ile üst düzeyde güvenlik sağlıyoruz" dedi.

Bilgi güvenliğinin; bilginin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğinin yeterli düzeylerde sağlanabilmesiyle mümkün olduğunu belirten Erdur, "Bu bilinçle, müşterilerimizin verilerini en üst seviyede korumaya özen gösteriyoruz. Aldığımız belge ve sertifikalar da bunun sadece birer göstergesi. Şirket olarak işleri aksatmadan güvenli bir şekilde yürütebilmek adına, servis sağlayıcılarımız Microsoft Azure, AWS, Online.net ve Radore firmalarında bulunan sunucularımızı da ofisimizden doğrudan yaptığımız müdahalelerle koruyoruz" ifadelerini kullandı.