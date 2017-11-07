Bumeranglar, organ bağışı farkındalığı için atıldı

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası sebebiyle, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Organ Nakli Koordinatörleri Derneği'nin (ONKOD) Astellas desteğiyle düzenlediği etkinlikte "Organ nakli bir gün sizin için de gerekebilir. Organ bağışı iyiliği bumerang gibi size dönsün, Donörse Senindir!'' mesajıyla atılan bumeranglar organ bağışının önemini gündeme taşındı. Toplantıya, ONKOD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Dr. Eyüp Kahveci, Astellas İlaç Genel Müdürü Mark Dekker, ünlü sanatçı Emre Altuğ ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantı sonrası sanatçı Emre Altuğ ve beraberindeki heyet, organ nakline dikkat çekmek için bumerang attı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kampanyanın öneminden bahseden Dr. Eyüp Kahveci, ''Donörse Senindir! Kampanyasını İstanbul'da başlatmış bulunuyoruz. Organ bağışında toplumsal farkındalığı arttırmak için önemli kazanımlar oluşturacağını düşünüyoruz. Türkiye'de şuanda 30 bine yakın hasta organ ve doku nakliyle hayata dönmeyi bekliyor. Buna karşılık yapılan organ nakilleri, bekleme listelerindeki hastalarımızın önemli bölümüne cevap veremiyor. Donör kaynaklarını arttırmak için toplumsal farkındalığı arttırmaya ihtiyacımız var. Bekleme listelerinde bebekler, çocuklar, gençler ve yetişkinler var. Hepsi bağışlanacak uygun organla hayata dönmeyi bekliyor. Ama Türkiye'deki organ bağışındaki sınırlamalar, bekleyen hastaların hayata tutunmasının önünde önemli bir engel olarak karşımızda duruyor. Bekleme listelerinde bekleyen hastaların yaklaşık 2 binden fazlası maalesef uygun bir organ bulunamadığı için hayatını kaybediyor'' diye konuştu.

''En fazla organ nakli ihtiyacı olan hasta grubu; böbrek nakli bekleyen hastalar''

Dr. Kahveci, "Tüm dünyada olduğu gibi en fazla organ nakli ihtiyacı olan hasta grubu; böbrek nakli için bekleyen hastalar. Ülkemizde 65 bin civarında hasta kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi görüyor. Bu alternatif tedavi. Kesin tedavi ise hastanın yeni böbreğe kavuşması yani organ nakli ile mümkün olabilir. Bu ancak bir canlıdan alınacak böbrek olabilir ya da ölen bir insanın bağışlanacak organı ile olabilir. Her insanın aile içinde uygun bir verici olmayabilir. Bu nedenle insanlar bekleme listelerine kayıt oluyorlar. Bekleme listelerindeki hastaların tek ümidi; ölen insanların bağışlanacak organları. Bu noktada Türkiye'de bazı sınırlamalar var. Düşük seviyede yapılan bağışlar nedeniyle yeterli sayıda organ nakli yapmamıza engel oluyor'' şeklinde konuştu.

Dr. Kahveci sözlerine şöyle devam etti: ''Farkındalığın az olmasını nedenlerinin ancak organ bağışı için hastanelerde yapılan aile görüşmelerin sonuçlarında elde ediyoruz. Eğer aile bunu açıkça dile getirebiliyorsa. Birde kamuoyu anketlerinde bunu görüyoruz. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman ön plana çıkan dini nedenler ülkemizde hala geçerli bir sebep, organ bağışı önünde sınırlayıcı faktör olarak duruyor. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin özellikle rol model insanların bir adım öne çıkması, dini konularda çekinceler nedeniyle din adamlarının toplumu aydınlatmaları son derece önemli.”

''Toprağa gideceğine bir cana gitmesi çok daha önemli''

Kampanyaya destek veren ünlü Sanatçı Emre Altuğ, ''Organ nakli bir gün hepimize gerekebilir. Organ bağışı iyiliği bumerang gibi size dönsün. Türkiye'de 25 binden fazla organ bekleyen hasta var. Maalesef o yoğunlukta organ bağışı yapılmıyor. Biraz daha çabalamamız gerekiyor. Organların toprağa gideceğine bir cana gitmesi çok daha anlamlıdır. İnsanların kafalarında, organlarının ölmeden önce alınacağına dair yanlış bilgiler var. Uzmanların da anlattığı gibi beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlar alınıyor. Kimsenin böyle panik yaşamasına gerek yok. Dini bakımdan fetvası verildi. Eski Diyanet İşleri Başkanı'nın söylediği, ‘Candan cana verilen en güzel sadaka'' çok güzel bir cümle.’ İnsanları biraz daha bilinçlendirilirse daha cesur davranabilirler. Organ bağışı iyiliği bir gün döner sizi bulur'' açıklamasında bulundu.

''Organ bağışı iyiliği bumerang gibi size dönsün''

Toplantıda konuşma yapan Mark Dekker, ''Organ naklinden sonra hemen kullanılmaya başlayan ve vücudun organı reddetmesini önleyen bir takım tedavi seçeneklerimiz var. Bu yüzden organ naklini mükemmel bir olay olarak görüyorum . Bu, hastaya önemli fırsatlar veriyor. Bu hediyeden mahrum kalan ve buna ulaşamayan birçok hasta var. Bunun nedenlerinden birde hastalar için yeterince organ bağışı olmuyor olması. Organ bekleme süreleri gerçekten çok uzun. O yüzden Organ Bağışı Haftası, organ naklinin arttırılması için önemli fırsat.'' dedi.