Bunalıma girdi, pompalı tüfekle havaya ateş açarak ortalığı ayağa kaldırdı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda yaşayan evli ve bir çocuk babası Mustafa T. eline pompalı tüfek alarak sokağa çıktı. Şahıs, Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi’nde çevre yolu üzerindeki bir benzin istasyonunun önünde çevredekilerin şaşkın bakışları arasında havaya ateş açmaya başladı. Büyük tedirginlik yaşayan vatandaşlar kaçışırken, olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, Mustafa T.'yi güçlükle sakinleştirerek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürülen Mustafa T.’nin kişisel sorunları nedeniyle bunalıma girdiği ve ardından havaya ateş açtığı ortaya çıktı.

Zafer Hacısalihoğlu