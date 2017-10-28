Diğer
Kategoriler

Bunalıma girdi, pompalı tüfekle havaya ateş açarak ortalığı ayağa kaldırdı

Kuşadası’nda bunalıma girdiği iddia edilen adam, pompalı tüfekle havaya ateş açarak ortalığı ayağa kaldırdı.

Bunalıma girdi, pompalı tüfekle havaya ateş açarak ortalığı ayağa kaldırdı

28 Ekim 2017 10:50

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda yaşayan evli ve bir çocuk babası Mustafa T. eline pompalı tüfek alarak sokağa çıktı. Şahıs, Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi’nde çevre yolu üzerindeki bir benzin istasyonunun önünde çevredekilerin şaşkın bakışları arasında havaya ateş açmaya başladı. Büyük tedirginlik yaşayan vatandaşlar kaçışırken, olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, Mustafa T.'yi güçlükle sakinleştirerek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürülen Mustafa T.’nin kişisel sorunları nedeniyle bunalıma girdiği ve ardından havaya ateş açtığı ortaya çıktı. 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: ateş açtı, bunalım, pompalı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç