Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 10 çocuk babası Ali A. (66), tek katlı evinin çatısına çakılı bulunan odun parçasına çamaşır ipiyle kendini astı. Yakınları tarafından ipte asılı bulunan Ali A.’nın durumu polise ve 112'ye haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede Ali A.’nın olay yerinde öldüğü tespit edildi. Psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Ali A.’nın daha önce de intihara kalkıştığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay