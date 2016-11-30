Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bunalıma giren 10 çocuk babası intihar etti

Bunalıma giren 10 çocuk babası intihar etti

Samsun'da bunalıma giren 10 çocuk babası 66 yaşındaki bir kişi iple kendini asarak intihar etti.

Bunalıma giren 10 çocuk babası intihar etti

30 Kasım 2016 22:19

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 10 çocuk babası Ali A. (66), tek katlı evinin çatısına çakılı bulunan odun parçasına çamaşır ipiyle kendini astı. Yakınları tarafından ipte asılı bulunan Ali A.’nın durumu polise ve 112'ye haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede Ali A.’nın olay yerinde öldüğü tespit edildi. Psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Ali A.’nın daha önce de intihara kalkıştığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Paykasa
        Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
        ingilizceturkce.gen.tr
        turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
        51 Dilde Cümle Çeviri,
        İngilizce Türkçe Çeviri
        İngilizce, Blog
        Paykasa Satışı
        Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
        Telefon destek hattı:
        0533 145 96 92
        Gümüş
        Altın Kolye, Gümüş Kolye
        Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

        Elektronik Sigara Modelleri
        İndirimli Elektronik Sigara
        www.elektroniksigara.ist
        Gizli Kamera
        Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

        Moda, burç ve kadına dair
        tüm güzellikler için
        kadin.com
        Gatete Tirajları
        Günlük ve gerçek
        Gazete Tirajlarına
        ulaşmanın yolu!
        www.gazetetirajlari.com
        Domain Sorgulama
        Domain, Domain sorgulama,
        Hosting, Marka tescil, Whois,
        Web sitesi, Gazete oku

        Mavi Kadın
        Sağlık, güzellik, diyet...
        Kadına özel, kadın sitesi
        www.mavikadin.com


        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç