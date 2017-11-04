Bunalıma giren genç 5 bin TL için intihara kalkıştı

Zonguldak’ta 5 bin TL borcu olduğu öğrenilen Hakan G. (29), 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Binanın uç kısmına gelen genç, ayaklarını aşağıya sarkıtarak kendisine kesici aletle zarar vermeye başladı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen polis, 112, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın önüne branda açtı.

Polis ekipleri intihar etmek isteyen Hakan G.’nin yanına çıkarak atlamaması için ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna çabaları sonucunda çatıdan indirilen Hakan G., vücudunda kesik yaraları olduğu için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hakan G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevrede toplanan vatandaşlar yaşanan o anları meraklı gözlerle izledi.

Sertaç Özdemir - Barış Doğan