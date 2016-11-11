Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Sümer Mahallesi 379 Sokak No:1 adresinde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, girdiği ağır bunalımdan çıkamayan Ercan İ.(24) evde bulunan av tüfeğiyle kendi göğsüne ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve gelen polis ekipleri, talihsiz gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının evde yaptığı araştırmalar sonrasında Ercan İ.'nin cesedi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞOFÖRLÜK YAPIYORDU

Öte yandan, babasına ait şehiriçi minibüs hattında şoför olarak çalıştığı belirtilen Ercan İ.'nin, maddi açıdan herhangi bir sıkıntısı bulunmadığı öğrenildi. Ailesinin polise verdiği bilgiye göre, içine kapanık ve çok sakin biri olan 24 yaşındaki gencin neden intihar ettiği araştırılıyor.



Veysel Karahan