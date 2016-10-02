Olay, akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi Yavuz Caddesi’nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borçları olduğu iddia edilen evli 1 çocuk babası 52 yaşındaki Rıfat E., İş yerinde tavana bağladığı iple kendini asarak intihar etti. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek Rıfat E.'nin iş yerine gitti. Yaşlı adamı tavana bağlı bir iple asılı gören yakınları durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Rıfat E.'in hayatını kaybettiğini belirledi. Rıfat E.'nin cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halil İbrahim Karabıyık