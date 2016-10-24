Olay, Kazım Dirik Mahallesi Kurtuluş Parkı'nda saat 04.00 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 74 yaşındaki Naci Çördük, parkta oturduğu sırada yanında bulunan silahı başına dayayarak intihar etti. Olayı gören vatandaşların durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Çördük'ün cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir intihar notuna rastlanmazken, yaşlı adamın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Karabıyık