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Bunaltan sıcakta fıskiyenin altına girerek serinlediler

Bursa'da sıcaktan bunalan çocuklar parklardaki fıskiyelerin altına girerek serinliyor.

Bunaltan sıcakta fıskiyenin altına girerek serinlediler

04 Ağustos 2017 09:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre ülke genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Bursa'da ise bugün hava sıcaklığının 33 derece olması bekleniyor. Nem oranı ise en yüksek yüzde 85’lerde olacak.

Bursa'da sıcaktan bunalan ve serinlemek isteyen çocuklar ise Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanı'nda bulunan fıskiyelerin altına koştu. Hem eğlenen, hem serinleyen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.
Yarın hava sıcaklığının 34, Pazar günü ise 35 dereceye çıkması bekleniyor. 

Samet Doğru


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