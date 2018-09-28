“Bundan sonrasında Türkiye için ya istiklal vardır ya da ölüm” 

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen “Küresel Kriz ve Yeni Türkiye'nin Vizyonu” isimli toplantıya katıldı. Nev Mekan'da düzenlenen toplantıya Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı. Gençlerle sohbet eden Numan Kurtulmuş, gençlerin merak edilen sorularını yanıtladı.

“Birleşmiş Milletlerin değişmesinin vakti geldi”

Birleşmiş Milletlerle ilgili konuşan Toplantı da konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Biz neredeyse 30 yıldır hep bunu konuşuyoruz. Dünya sistemi bir şekilde yenilenmeli. Saraybosna'daki o katliamlardan yana bunları konuşuyoruz ama şimdi dünyanın gündemine geldi. Çok açık söylüyorum, biz belki görmeyeceğiz ama sizler göreceksiniz. Artık doğru söz insanlık tarihinin gündemine gelmiştir. Birleşmiş Milletlerin değişmesinin vakti geldi, bunu inşallah hep beraber önümüzdeki dönemde göreceğiz. Türkiye'nin vizyonu diyoruz ya Türkiye'ye de dünya sisteminin revize edilmesi reforme edilmesi, değiştirilmesi için çok büyük sorumluluklar düşüyor. Allah razı olsun sayın cumhurbaşkanımız da her platformda bunu gündeme getiriyor.

“Ülkelerin Gayrisafi Milli Hasıla doğrultusunda pay ayırmaları zorunlu hale getirilmelidir”

Türkiye'nin göçmenlere yaptığı yardımların ortada olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Türkiye gayrisafi milli hasılaya kıyasladığınız zaman insani yardımlar bakımından dünyada birincidir. TİKA, AFAD, Kızılay ve diğer kurum ile kuruluşlar üzerinden yapılan yardımlar ortadadır. Afrika'nın içlerinden Asya'nın en uzak noktasına Arakanlı mültecilere Allaha çok şükür yardım ulaştırıyoruz. Ancak bunun sadece ülkelerin kendi seçimlerine bırakmadan, ülkelerin gayrisafi milli hasılaları oranında insani yardım konusunda pay ayırmaları Birleşmiş Milletler tarafından zorunlu hale getirilmelidir. Birleşmiş Milletler olmak istiyorsa soğuk savaşla ilgili değil, her ülke gayrisafi milli hasılasının binde biri kadar, binde yarımı kadar insani yardıma ayırsa dünyada ne göçmen, ne açlık meselesi kalır” şeklinde konuştu.

“3. Dünya Savaşı ekonomik savaş olarak başladı”

Dünyadaki sistemde gelenin noktanı tehlike arz ettiğini söyleyen Numan Kurtulmuş, “Dünya sisteminde gelinen nokta bütün saydıklarımızın ötesinde bir vahamet tehlike arz ediyor. Soğuk savaş geride kaldı. Şimdi maalesef son 7-8 yıldır, dünya ölçeğinde bölgesel olarak başlayan bütün dünyaya yayılan büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Abartısız söylemeliyim ki, 3. Dünya Savaşı ekonomik olarak başladı. Bir tarafta Çin'in olduğu, bir tarafta ABD'nin olduğu arada da Avrupa'da devletlerin bir şekilde bu yelpazeye doğru çekilme gayretlerini bir şekilde gücünü ortaya koymaya çalışacağı bir döneme giriyoruz. Bu savaş denemesi vekalet savaşları üzerinde Ortadoğu'da denendi” diye konuştu.

“DEAŞ diye bir örgüt olmasaydı, Suriye paramparça edilmezdi”

Suriye'deki olaylara değinen Numan Kurtulmuş, “Arap Baharının hemen arkasında vekalet savaşlarının hemen arkasında Suriye'de ben maşayı kullanacağım, elimi ateşe sokmayacağım. Suriye'nin şehirleri canım Halep, Hamas canım şehirler yıkılsın, yıkın şehirleri Musul'u, Kerkük'ü yerle bir olsun. Ben vekalet savaşlarıyla vekillerimi kullanacağım. Birinin adı DEAŞ, ötekinin adı PYD, PKK, ötekinin ki başka bir şey. Sadece şu soruyu sorsanız vekalet savaşlarının hainliğini anlarsınız. Ne olduğu da DAEŞ denilen bu topluluk, bir zamanlar 90 bine yakın silahlı gücü olduğu tahmin ediliyordu. Nasıl oldu da birkaç ay içerisinde dünyanın dört bir tarafından savaşçılar getirildi ve ellerinde dünyanın en büyük ordularında bulunan ölüm silahları bu insanlara verilerek terör örgütü haline getirildi. Eğer DEAŞ diye bir şey olmasaydı Suriye'nin paramparça edilmesi mevzubahis olmazdı. DEAŞ diye bir şey olmasaydı Irak'ın bu kadar parçalanması söz konusu olmazdı” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonrasında Türkiye için ya istiklal vardır ya da ölüm”

Türkiye'ye karşı yapılan kur operasyonuyla ilgili konuşan Numan Kurtulmuş, “Türkiye'ye karşı yapılan kur manipülasyonunda, Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasını hazmedemeyenlerin yaptığı manipülasyondur. Ama bundan da öte bir anlamı var. Türkiye üzerinden maalesef Amerika'da yönetimi ele geçiren bazı çevreler bütün dünyaya ayar vermek, bütün dünyaya tarafınızı belli edin diyorlar. Özellikle gelişmekte olan ülkelere, bu ticaret savaşları dünyayı meşgul edecek. Bizim güçlü bir Türkiye olma mecburiyetimiz var. Türkiye'nin sağdan soldan emir ve yardım alan bir ülke olma ihtimali yoktur. Bundan sonrası için Türkiye için ya istiklal vardır ya da ölüm vardır” diye konuştu.

Metin Başar

