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Bunjaki: 'Türkiye’yi çok iyi analiz ettik'

Kosova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki, Türkiye’yi çok iyi analiz ettiklerini belirterek, yarınki maçtan en az 1 puanla ayrılacaklarını söyledi.

Bunjaki: Türkiyeyi çok iyi analiz ettik

11 Kasım 2016 19:34

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda yarın saat 20.00’de Antalya’da oynanacak olan Türkiye-Kosova maçı öncesinde Kosova Milli Takım Teknik Direktörü Albert Bunjaki, kaleci Samir Ujkani ile basın toplantısı düzenledi.  Türkiye’nin gruptaki en zor rakiplerinden birisi olduğunu ifade eden Bunjaki, “Ancak Türkiye’yi çok iyi analiz ettik. Oyuncularımız istediğimizi sahaya yansıtırsa, puan veya puanlarla dönebiliriz” dedi.

Yarın akşam kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade eden Bunjaki, maça çok iyi hazırlandıklarını ve Türkiye’yi çok iyi analiz ettiklerini söyledi. Türkiye ve Finlandiya maçlarından puan almayı düşündüklerini belirten Bunjaki, “İki ülke olarak iyi ilişkilerimiz var. Ancak sahaya çıktığımızda karşımızda kim olursa olsun, kazanmak için oynayacağız. Sahada kendi kardeşimizi bile tanımayız. 1 veya 3 puan almak istiyoruz. Genç bir takımız. Tecrübeli oyuncularımızda var” diye konuştu.

Basın mensuplarının, “Arda yeniden milli takımına çağrıldı, bu oyuncuya özel bir önlem alacak mısınız?" sorusunu Bunjaki, şöyle yanıtladı: “Arda için özel bir önlem almayacağız. Bütün futbolcular bizim için aynı. İki ülke olarak iyi ilişkilerimiz var. Ancak sahaya çıktığımızda karşımızda kim olursa olsun, kazanmak için oynayacağız. Sahada kendi kardeşimizi bile tanımayız.”

Türkiye’nin seyirci avantajını çok iyi şekilde kullanacağını da belirten Bunjaki, “Öncelikle kötü bir mağlubiyet aldık. En zor maçlarımızdan biri Türkiye maçı. İstediğimiz sonucu alırsak diğer maçlar için iyi olacak. Türkiye seyircisi dolu oynayacak. Bizim de seyircimiz olabilir, onlardan pozitif enerji alabiliriz” dedi.
Kosova kalecisi Samir Ujkani de gruptaki en zor maçlardan bir tanesine çıkacaklarını, ancak istedikleri oyunu sergiledikleri takdirde puan alabileceklerini söyledi. Toplantı sonrası Kosova Milli Takımı hazırlıklarını Antalya Arena Stadı'nda gerçekleştirdi.

Basına 15 dakikası açık olan antrenmanda, oyuncularıyla birlikte orta sahaya toplanan Albet Bunjaki yaklaşık 10 dakika konuşma yaptı. Kosova Milli Takımı ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalıştı. 

Sabri Çağlar-Suat Metin

Etiketler: Kosova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Albe


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