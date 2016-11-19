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Bunlar da kameralara takılan trafik kazaları

Bitlis’te MOBESE'ye takılan trafik kazalarının kural ihlali nedeniyle meydana geldiği görüntülerde açıkça görülüyor.

Bunlar da kameralara takılan trafik kazaları

19 Kasım 2016 12:18
Bunlar da kameralara takılan trafik kazaları - Tıkla İzle

Şehrin farklı noktalarında meydana gelen kazalar saniye saniye kameralara yansırken kazalar özellikle sürücü hatalarından meydana geldiği görülüyor. Kazalar, Emniyet Müdürlüğü'nün MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilen MOBESE kameraları, kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları ve sürücü hatalarını kaydediyor.
MOBESE kameralarına takıların kazaların çoğu kavşaklarda meydana gelirken en şiddetli kazayı ise motosikletli vatandaş yapıyor. 

Vahit Olcay

Etiketler: trafik kazaları


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