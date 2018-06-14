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'Bunu da yıkacak mısın Muharrem?' videosu paylaşım rekoru kırdı

Bir kamyon şoförünün Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılan ve İzmir-Manisa arasını 15 dakikaya indiren Sabuncubeli Tüneli’nden geçerken çektiği video, paylaşım rekoru kırdı. Şoförün video çekerken sarf ettiği, "Bunu da yıkacak mısın Muharrem?" sözleri dikkat çekti.

Bunu da yıkacak mısın Muharrem? videosu paylaşım rekoru kırdı

14 Haziran 2018 14:20
'Bunu da yıkacak mısın Muharrem?' videosu paylaşım rekoru kırdı - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Sabuncubeli Tüneli’nin açılışını gerçekleştirdi. Keskin virajlara son veren, İzmir-Manisa arasını 15 dakikaya indiren tünelden geçen bir kamyon şoförünün çektiği video ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tünele girerken başlatılan video, tünelden geçerken son buluyor. Kamyon şoförü, videoyu çektiği sırada ise şunları söylüyor: 

"Selamunaleyküm ey cemaat. Muharrem bak burada ne var. Tayyip baba bunu yaptı. Bunu da yıkacak mısın Muharrem? Sabuncubeli Tüneli; vatanımıza, milletimize, Manisalılara ve İzmirlilere hayırlı uğurlu olsun. O virajlar bitti. Artık böyle dizile dizile gidiyoruz. Yapanın yanında olacaksın. Yazıktır, günahtır. Bunların her biri emek. Muharrem, Karamollaoğlu, 'ne gerek var Kanal İstanbul’a, tünellere' diyorsunuz. Ne demek ne gerek var? İzmir’den 3 dakikada tünele geldim. 15 dakika sürecek İzmir-Manisa. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Allah var. Allah’tan korkusu olan bu yapılanlara itiraz etmez. Bunlar emek. Muharrem yıkacak mısın bunu? Allah devletimizi yönetenlere zeval vermesin, onun başına çorap örmeye çalışanlara da imkan vermesin.” 

Videonun linki şu şekilde: https://twitter.com/ihacomtr/status/1006883887035879426

 

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