Diğer
Kategoriler

Bunu yapan yandı! 11 bin lira ceza kesilecek...

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), bu yıl 11 kuruluşun daha İnsansız Hava Aracı(İHA) Eğitim Kuruluşu yetkisi almaya hak kazandığını açıkladı. Uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesileceği belirtildi.

Bunu yapan yandı! 11 bin lira ceza kesilecek...

05 Eylül 2018 13:32

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), bu yıl toplam 11 İnsansız Hava Aracı(İHA) Eğitim Kuruluşu’nun kurs vermeye hak kazandığını duyurdu. Genel müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Bu yıl 11 kuruluş Genel Müdürlüğümüzden İHA Eğitim Kuruluşu Yetkisi almaya hak kazandı. Böylece ülkemizdeki İHA Eğitim Kuruluşlarının sayısı 25'e yükseldi. Kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866’e, İHA pilot sayısı ise 31 bin 194'e ulaştı” ifadesine yer verildi. 

İzinsiz uçuş yapanlara ciddi para cezası 

SHGM’den yapılan açıklamada izinsiz İHA uçurmanın da ciddi miktarlarda para cezasıyla cezalandırılacağı belirtilerek, “İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir. İHA ile ilgili tüm süreç ve başvurular hakkında bilgi için tıklayınız” denildi.  

Ferhat Yasak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç