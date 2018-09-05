Bunu yapan yandı! 11 bin lira ceza kesilecek...

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), bu yıl toplam 11 İnsansız Hava Aracı(İHA) Eğitim Kuruluşu’nun kurs vermeye hak kazandığını duyurdu. Genel müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Bu yıl 11 kuruluş Genel Müdürlüğümüzden İHA Eğitim Kuruluşu Yetkisi almaya hak kazandı. Böylece ülkemizdeki İHA Eğitim Kuruluşlarının sayısı 25'e yükseldi. Kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866’e, İHA pilot sayısı ise 31 bin 194'e ulaştı” ifadesine yer verildi.

İzinsiz uçuş yapanlara ciddi para cezası

SHGM’den yapılan açıklamada izinsiz İHA uçurmanın da ciddi miktarlarda para cezasıyla cezalandırılacağı belirtilerek, “İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir. İHA ile ilgili tüm süreç ve başvurular hakkında bilgi için tıklayınız” denildi.

Ferhat Yasak